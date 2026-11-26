El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita ayuda urgente de la ciudadanía para identificar a una mujer que fue víctima de homicidio y cuyo cuerpo fue encontrado el viernes 13 de noviembre en Heredia.

El OIJ creo un retrato de cómo se vería la víctima. OIJ. (oij/oij)

El hallazgo se dio en el cauce del río Bermúdez, en Guararí de Heredia, 100 metros al oeste del puente Bermúdez.

La víctima tiene entre 20 y 30 años, mide aproximadamente 1,52 metros, era de tez blanca y tenía cabello castaño, largo y ondulado, además de ojos café oscuro.

Uno de los detalles más importantes para reconocerla son los dos tatuajes que llevaba en el cuerpo. En la espalda, a la altura de la columna vertebral, tenía la frase “Somos una vez en la vida”, mientras que en la parte interna del antebrazo izquierdo llevaba escrita la palabra “Blessed”.

El OIJ espera identificarla por los tatuajes. foto: OIJ. (oij/oij)

Además, cuando fue encontrada vestía una blusa negra y tenía una cadena dorada alrededor del cuello. El OIJ divulgó fotografías de estos objetos y tatuajes, así como un retrato hablado de la posible apariencia de la mujer.

Las diligencias judiciales permitieron establecer que la víctima tenía entre dos y cinco días de fallecida.

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La autopsia determinó que murió por asfixia por sumersión, pero también reveló que presentaba heridas de arma blanca en el cuello y la cabeza, que fueron provocadas antes de morir.

Pese a que han pasado casi dos semanas desde el hallazgo, la mujer todavía no ha sido identificada y nadie se ha presentado a reclamar su cuerpo en la Morgue Judicial.

La mujer tenía dos tatuajes. Foto: OIJ (oij/oij)

Los investigadores esperan que alguien pueda reconocer los tatuajes, la cadena o las características físicas de la víctima y aportar información que permita establecer quién era y esclarecer el homicidio.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera confidencial y gratuita a la línea 800-8000-645 del OIJ.