Estos son los lugares donde roban más carros, según el OIJ

El robo de carros por descuido es por el que más denuncias reciben los investigadores. Fotografía: Lilliam Arce. fotografía ilustrativa (Lilliam Arce)

San José, Desamparados, y Mata Redonda son los lugares donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta la mayor cantidad de robo de vehículos.

El investigador de la sección de Robo de Vehículos, Arnoldo Lizano, indicó que en el caso específico de San José, los robos se dan en los sectores Merced, Catedral, Hospital, y El Carmen y se dan a cualquier hora del día.

En lo que va del año, las autoridades han recibido 722 denuncias hasta el 31 de agosto, mientras que el año pasado recibieron en total 530.

Lizano asegura que muchas de las denuncias que reciben en este momento son porque la gente compra carritos usados y están alterados, por lo que muchos de estos “chuzos” caen en operativos de la Policía y al tener alteraciones de señas y marcas tienen que decomisarlos y abrir un expediente contra la persona para determinar lo ocurrido.

El OIJ pide a quienes compran carros revisar todas las numeraciones para evitar luego quedarse sin el vehículo y la plata. Foto OIJ (OIJ)

“Se le decomisa a la persona que lo anda. En la mayoría de los casos, el comprador de buena fe se queda sin el carro y sin el dinero que pagó por este”, dijo Lizano.

El experto asegura que los delincuentes roban los carros usados con varios fines, uno de estos es desarmarlos y quitarles las piezas para venderlas, otro es para alterar un carro que fue chocado y que quieren restaurar.

“La serie de un carro es como una cédula, no se puede alterar, no va a quedar nunca igual y por eso es importante que cuando una persona va a comprar un carro revise todas las numeraciones y las compare para saber que no se va a convertir en una víctima”, dijo Lizano.

En estos casos de carros alterados, Lizano asegura que la salida de Riteve ha afectado mucho pues ellos, con la Revisión, detectaban muchos casos de carros con las series alteradas.

En el caso de los carros de lujo, estos son robados siempre por el método del bajonazo y amenazan a la víctima con pistola, porque los sospechosos necesitan la llave del vehículo debido a que los sistemas electrónicos que tienen no son fáciles de utilizar.

Y claro, los agentes también han recibido denuncias por gemeleo de placas de vehículos.

Lizano asegura que el robo por descuido, que es dejar el carro parqueado en cualquier lado y al salir ya no está, es pan de todos los días por lo que recomienda poner a los vehículos algún tipo de alarma, sistema con corte de combustible, y evitar dejar el carro estacionado en lugares solitarios o peligrosos.