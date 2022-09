(Video) Víctima de deslizamiento en La Unión: “Cuando llueve a mis hijas y a mí nos da mucho miedo”

Muchos vecinos regresaron a sus casas con el temor de un nuevo deslizamiento. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Un ambiente de miedo e incertidumbre es el que se percibe en el barrio El Fierro, en La Unión de Cartago, donde este miércoles 32 personas fueron evacuadas producto de un deslizamiento que afectó al menos cinco viviendas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que las personas evacuadas fueron reubicadas en casas de familiares, sin embargo, muchos de ellos regresaron a su hogares este jueves, con el temor de que ocurra un nuevo deslizamiento si vuelve a caer un aguacero.

Una de las afectadas, quien prefirió no dar su nombre, contó que esta no es la primera vez que viven algo así, pues el año pasado también ocurrió deslizamiento, pero en esa ocasión las casas no resultaron tan dañadas.

Video: Golfito fue la zona más afectada por aguaceros de las últimas horas

Afectados por deslizamiento en La Unión Afectados por deslizamiento en La Unión

“Cuando llueve mucho, a mí y a mis hijas nos da mucho miedo, entonces nos venimos al corredor de la casa”, añadió.

La mujer contó que ante los fuertes aguaceros de este miércoles, ella y sus dos hijas, de 7 y 11 años, decidieron salir al corredor de la vivienda, de manera que tuvieran chance de escapar si algo llegaba a pasar.

“Estábamos en el corredor, porque estaba lloviendo mucho y estaba saliendo agua con barro debajo del piso. En eso escuchamos que algo tronaba y fue cuando una pared se vino abajo, como que se agrietó”, contó la mujer.

Videos: Evacuan a 72 personas por deslizamiento que afectó 7 viviendas

Afortunadamente el hijo de José Rostrán estaba en el colegio cuando la pared de su cuarto se vino abajo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Afortunadamente ninguna persona resultó herida, sin embargo, varios vecinos perdieron muchas de sus pertenencias.

No tiene a dónde ir

José Rostrán Martínez es otro de los afectados por el deslizamiento, para él la situación es muy complicada pues sabe que la zona es peligrosa, pero no tiene a dónde ir con su familia.

“Por el momento no tenemos a dónde ir, nadie nos ha ofrecido ayuda. Lo que estamos pensando es hacer una reparación en la parte de atrás (de la casa) y no habitar ese cuarto por el momento”, dijo.

Las paredes de varias casas resultaron dañadas por el deslizamiento. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Según Rostrán, el cuarto de su hijo mayor fue el más afectado, pues la pared de atrás prácticamente se vino abajo por completo.

“En ese cuarto dormía mi hijo, por suerte no estaba, porque andaba en el colegio”, añadió.

El vecino, quien tiene 11 años de vivir en esa localidad, contó que el deslizamiento se habría dado debido a que un caño ubicado en la parte alta de una pendiente se taquea, lo que causa que el agua se rebalse y empiece a lavar la tierra que está detrás de las viviendas de El Fierro.