Estos son los tres motivos que podrían estar detrás del homicidio de Jermaine Cruickshank

Los investigadores del OIJ de Limón tratan de determinar las causas por las que, de una manera brutal, le quitaron la vida a Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank.

Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank.

Randall Zúñiga, director del OIJ, señaló que, de momento, están realizando la victimología de Jermaine, en la que analizan el estilo de vida y las personas cercanas, así como los problemas que podría tener.

En marzo pasado murió por causas naturales el exdiputado Eduardo Cruickshank, papá de Jermaine y, justamente, investigan las situaciones de orden familiar y personal a raíz de este lamentable hecho.

“Hay que descartar algunas situaciones de índole familiar, personal y patrimonial. En este momento, determinar cuál fue la línea que generó la muerte de esta persona es demasiado pronto; lo que sí tenemos claridad es que este caso vamos a tratar de resolverlo”, señaló Zúñiga.

Al parecer, Jermaine en los últimos días había presentado una denuncia por malversación de fondos por unos locales que tenía; también había reportado un robo en el bufete que tenía.

Las autoridades judiciales no lo vinculan con ningún grupo criminal.

“Dentro del radar que tenemos de grupos criminales no estaba situado él en esa circunstancia”, señaló Zúñiga.

Este crimen ocurrió la noche de este domingo 24 de agpsto en un bar en Limón.