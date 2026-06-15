Estudiante de 14 años fue apuñalado dentro de liceo en Guanacaste

Un estudiante de 14 años fue apuñalado este lunes dentro del Liceo Diurno de La Cruz, en Guanacaste, por razones que se investigan.

La Cruz Roja confirmó que atendió la emergencia y que el adolescente presentaba una herida de arma blanca en el tórax, así lo confirmó Adrián Gómez, cruzrojista

Tras recibir atención prehospitalaria, el menor fue trasladado en condición crítica a la clínica de La Cruz. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido de inmediato al Hospital de Liberia.

El joven fue trasladado en condición crítica. (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

“Lo trasladamos en condición crítica a la clínica de La Cruz y en este momento viaja en una de nuestras ambulancias desde esta clínica al Hospital de Liberia, en una condición delicada”, informó la institución.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque dentro del centro educativo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo sucedido.