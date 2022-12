Acusados de abusar de colegiala evitarían condena por medio de ‘solución alterna’

Los presuntos hechos habrían ocurrido la mañana del pasado martes en el liceo Experimental Bilingüe Santa Cruz. Foto tomada de internet.

Los dos estudiantes de 14 y 15 años acusados por el Ministerio Público de, supuestamente, abusar sexualmente de una colegiala de 14 años no serían condenados a nivel penal por esos supuestos hechos.

Esto se debe a que los dos menores, quienes son estudiantes del liceo Experimental Bilingüe Santa Cruz, en Guanacaste, acudirán a una audiencia para buscar una “solución alterna” ante lo sucedido.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial a La Teja, indicando que dicha audiencia se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana de este miércoles 14 de diciembre por parte del Juzgado Penal Juvenil de Nicoya.

“El expediente 22-000155-0845-PJ, se encuentra señalado a fin de realizar una audiencia de Solución Alterna. Le recuerdo que estas audiencias son privadas. Es la información a la cual tenemos acceso, más por la privacidad de la materia”, señaló el Poder Judicial.

Aunque las autoridades no brindaron mayores detalles por tratarse de un caso con menores involucrados, las leyes de nuestro país establecen una serie de medidas alternas al juicio, a través de las cuales la persona imputada se somete a una serie de condiciones para dar por finalizado el proceso. No es viable en todos los delitos y dependerá de ciertos requisitos según el tipo de medida alterna.

Por ejemplo está la suspensión del proceso a prueba, en la cual el acusado se compromete a cumplir un plan de reparación por el delito cometido, que puede ser un arreglo con la víctima y someterse a condiciones como llevar un tratamiento médico o sicológico, o realizar trabajo comunal.

En procesos penales juveniles, los menores imputados no deben aceptar los hechos, la salida alterna no se anota en un registro y no hay un límite temporal para optar por una nueva medida alterna. Además, no se requiere el consentimiento del Ministerio Público.

Los presuntos hechos por los que los dos menores fueron acusados ocurrieron el pasado martes 4 de octubre en las instalaciones del liceo Experimental Bilingüe Santa Cruz, en Guanacaste.

Según la información brindada por el Ministerio de Seguridad Pública, al parecer, los dos colegiales habrían sometido a tocamientos indeseados, entre otros, a una estudiante de 14 años, quien habría denunciado la situación en el centro educativo.

Con relación a este hecho, el Ministerio de Educación Pública confirmó que ambos menores fueron sancionados y continuaban con sus estudios desde sus hogares, mientras que la menor víctima fue cambiada de colegio a solicitud de sus padres.