Exasesor jurídico del MOPT denuncia amenazas: “Gordo, hijue... te vamos a matar”

“Gordo, hijue... te vamos a matar, usted no sabe con quién se está metiendo, no busque nada en San Carlos”.

Eso afirma que le dijeron en una llamada telefónica Verny Jiménez, exasesor jurídico del MOPT, poco después de que él sugirió la investigación de una serie de supuestas irregularidades en obras de conservación vial en San Carlos.

Así lo contó en la comparecencia que tuvo este jueves 26 de agosto ante los diputados de la comisión que investiga presuntos hechos de corrupción en obras viales.

“No puedo asegurarlo (que la llamada tenga relación con las empresas investigadas), pero el cuadro fáctico (de los hechos) me dice que debería de haber algo por ahí”, añadió.

Además de dar a conocer las amenazas y la supuesta persecución que sufrió en el MOPT por denunciar este y otros hechos, Jiménez hizo una serie de acusaciones contra Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, y contra Mario Rodríguez, exdirector ejecutivo del Conavi.

Sin plata

Por ejemplo, dijo que Méndez y Rodríguez ordenaban trabajos de conservación vial pese a que no había presupuesto para seguir pagando las obras.

“La Ley de Administración Financiera dice que usted no puede contratar obras si no tiene plata, y se lo indiqué a don Mario, a don Rodolfo y a don Edgar (Meléndez), ¡señores, no contraten si no tienen plata!, pues esto les entraba por un oído y les salía por el otro”, sostuvo.

El exasesor jurídico también dijo que Méndez Mata se enojaba si le llegaban con un informe sobre supuestos hechos de corrupción.

“Un ministro que se moleste porque le digan que están pasando cosas indebidas, eso yo no lo entendí”, añadió.

Según Jiménez, el ministro Méndez Mata se enojaba si le presentaba un informe sobre supuestos hechos de corrupción.

Informe de San Carlos

Jiménez dijo que cuando fue asesor jurídico en la gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi se le encomendó investigar por qué se estaba gastando tanta plata en San Carlos y que al final sus informes pegaron con pared.

En uno de sus informes, además de señalar irregularidades en caminos vecinales, Jiménez dice haber mencionado la supuesta elección a dedo de la empresa Constructora Herrera para que se encargara de una obra vial que estaba fuera de su zona y que no estaba inscrita en la planificación sectorial, es decir, que no había presupuesto para hacerla.

Sobre esa misma empresa, cuyo dueño, William Herrera, es uno de los investigados en el caso Cochinilla. el exasesor jurídico afirmó que en el 2019 ocurrió una situación por la cual no se debió seguir trabajando con la constructora y que los mandamases la pasaron por alto.

“El 1 de agosto del 2019 a Carlos Solís (gerente financiero del Conavi) le informan que el consorcio de Constructora Herrera desapareció y aun así siguieron trabajando, cobrando facturas y se les siguió pagando. Cuando usted revisa el cartel (de licitación) dice que si usted participa en consorcio y este se desintegra entonces desaparece la relación contractual, sin embargo, (el Departamento) Legal hizo todo lo posible para salvar ese contrato”, señaló.

Jiménez también dijo que en San Carlos se hicieron trabajos de cunetas revestidas que “no servían para un carajo”, pues estaban agrietadas y tenían otras fallas.

También señaló que, al parecer, se pagó por más cunetas de las que se habían hecho y que él lo denunció en su informe.

“Este informe se puso en conocimiento de Mario Rodríguez y vea lo que dice Mario, que eso se da en todo el país, que eso es muy normal, que hay obras que se pagan y no están”, señaló.