Exdiputado Víctor Hugo Víquez ante condena: “No he cometido ningún delito”

El exdiputado Víctor Hugo Víquez fue condenado a dos años y ocho meses por el delito de tráfico de influencias.

Además, lo inhabilitaron de ejercer cargos públicos durante tres años.

Así lo decidió el Tribunal Penal de Hacienda la mañana de este martes 28 de marzo en la sala 8 del Tribunal Penal de Goicoechea.

Víquez no irá a la cárcel porque le concedieron el beneficio de ejecución de la pena.

Exdiputado Víquez sobre su condena

La investigación contra Víquez se debe a que en apariencia habría presionado Vanessa Rosales cuando fue presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para que supuestamente aceptara al importador de cemento Juan Carlos Bolaños en un proceso de contratación.

Al terminar el debate Víquez dio declaraciones a la prensa y señaló que tanto en las buenas como en las malas da la cara.

“Uno no sale de esto contento ni feliz, es una situación extraña, he mantenido la posición que nunca se ejerció ningún tráfico de influencias, ya he tenido cuatro sentencias anteriores y hoy cambia el Tribunal de parecer vamos a proceder de acuerdo a lo que corresponde conforme a la ley a apelar y hacer las gestiones necesarias para demostrar mi inocencia”, manifestó Víquez.

Ante la consulta de La Teja si considera que Rosales mintió y esta situación lo afecta, Víquez señaló que su condición no es decir si ella mintió o no, asegura que solo puede asegurar que él no ha cometido ningún delito.

“Lo único que puedo decir es que no he cometido ningún delito, ningún acto de corrupción ni mucho menos, simplemente y sencillamente fue una petición que me hizo un empresario que no era el empresario que es hoy Juan Carlos Bolaños, no era el importador de cemento en ese entonces, era un empresario común y corriente que estaba haciendo una denuncia sobre un proceso interno en la Comisión y que no se le había escuchado, pero yo ni quiera le presté atención al caso una vez que mandé el mensaje ella me dijo que no procedía y me olvidé del asunto.

“Fue hasta el 2017 cuando salí electo a candidato a diputado me llaman porque un medio obtuvo la información y me explican cuatro años después”, manifestó Víquez.

Víquez además de esta condena debe pagar dos millones de colones por el daño social solicitado por la Procuraduría.

La sentencia la dictaron los jueces Andrés Saborío, Pablo Alvarado y Ericka Calvo.