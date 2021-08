Exfiscal Emilia Navas denuncia que algunos magistrados pretendían quitarla del cargo para dejarla sin pensión

Emilia Navas, exfiscal general, indicó que tuvo que adelantar su jubilación dos meses debido a presiones de la Corte. Fotos de prensa Emilia Navas, exfiscal general, indicó que tuvo que adelantar su jubilación dos meses debido a presiones de la Corte. Fotos de prensa

Emilia Navas, exfiscal general, afirma que debió pensionarse dos meses antes de lo planeado porque se enteró de que había un grupo de magistrados que pretendía quitarla del cargo para dejarla sin pensión, según ella, como represalia por sus labores en el Ministerio Público.

Así lo dijo el martes en una entrevista con el medio Interferencia, de radio Universidad de Costa Rica.

“Fui informada por cuatro personas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia de que había un grupo de magistrados y magistradas que iban a revocarme el nombramiento, que no iban a permitir que me jubilara, que iban a luchar por quitarme mi derecho laboral de prestaciones y jubilación y que además tenían listo para el martes siguiente un traslado de cargos”, dijo.

Un traslado de cargos es cuando se informa a una persona que se le señala por ciertos actos y que se inicia un proceso.

[ Emilia Navas adelantó su jubilación y trabaja hasta este martes 29 de junio ]

Según Navas, por eso adelantó su jubilación para hacerla efectiva a partir del martes 29 de junio y no del miércoles 25 de agosto, como lo había manifestado antes.

El 4 de agosto la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) aprobó una pensión bruta (sin rebajos) de ¢6,3 millones al mes para la exfiscal general.

Presidente de Corte habría presionado

La exfiscal dijo que uno de esos magistrados que ejerció presión sobre ella fue Fernando Cruz, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Según Navas, Cruz la llamó para decirle que no esperara dos meses para jubilarse pues su permanencia le hacía daño a la imagen del Poder Judicial.

“Recibí el mismo viernes 25 de junio (cuando anunció que se jubilaría) una llamada telefónica del presidente de la Corte, que no solo en las sesiones de Corte Plena del 21 de junio me instó a dejar el cargo, junto con otros comentarios de magistradas y magistrados que dijeron que era necesario que lo hiciera, sino que además me dijo que no iba a contar con su apoyo, el cual sé que nunca tuve, y que era necesario nombrar a otra persona como fiscal general”, dijo Navas en la entrevista.

Navas dijo que uno de los magistrados que la presionó fue Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto Archivo. Navas dijo que uno de los magistrados que la presionó fue Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto Archivo. (Sala Constitucional)

Según su versión, Cruz le pidió hacer un informe de labores breve, pues en marzo ya había presentado uno amplio.

Luego de eso la Corte promovió una investigación administrativa y penal contra Navas por el presunto delito de incumplimiento de labores, señalando que su último informe era deficiente.

Pretexto para atacarla

Navas abandonó su cargo luego una serie de cuestionamientos por haberse apartado de la investigación del caso “Cochinilla” debido a que su esposo, el abogado Francisco Campos, representaba a una de las empresas investigadas.

La exfiscal sostuvo que se apartó del caso para evitar dañar la imagen del Ministerio Público y que esa medida más bien fue aprovechada por algunos magistrados que estaban incómodos con su labor.

[ Exfiscal Emilia Navas recibirá una pensión bruta de ¢6,3 millones por mes ]

“Nunca fue motivo para un escándalo como el que se hizo en esta ocasión. La Corte investigó si había habido alguna irregularidad de mi parte, la Inspección Judicial investigó y la Corte Plena determinó que nunca había habido injerencia de mi parte en ninguno de esos seis casos en los que participa como abogado mi esposo (…) en esta ocasión encuentran muy cómodo empañar mi gestión y empañar y atacar la gestión de la Fiscalía Anticorrupción, magnificando el hecho de que yo me estaba inhibiendo”, dijo.

La exfiscal calificó los hechos ocurridos como “sanciones y castigos encubiertos” que no solo van dirigidos hacia ella sino también hacia el Ministerio Público y su independencia.

La Teja contactó a la oficina de prensa del Poder Judicial para solicitar una reacción de los magistrados ante las declaraciones de Navas, pero al cierre de esta nota no teníamos aún la respuesta.

Corte se sacude

La Corte Suprema de Justicia también se refirió a las declaraciones dadas por la exfiscal Navas y negó cualquier tipo de amenaza o presión en su contra o del Ministerio Público.

“La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia reitera el respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público, a quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, a las personas Fiscales Adjuntos, Fiscales Auxiliares y en general a todo el personal que labora en ese de ese órgano judicial, esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática

“Por ello se refuta categóricamente las manifestaciones que la señora Emilia Navas Aparicio expresó en un programa de radio y redes sociales la noche de este martes 17 de agosto 2021, en el que se refirió a la existencia de una campaña de desinformación proferidas por el Presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz Castro para desestabilizar al Ministerio Público en las investigaciones penales por hechos relacionados con corrupción”.