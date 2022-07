Bebé que sobrevivió a explosión en Pops pasa todo el día llorando

La familia Soto Gamboa puso una denuncia en el Ministerio Público contra la Pops, por la explosión de un cilindro de óxido nitroso, que era usado para hacer crema Chantillí.

Esto porque tienen una bebé de 10 meses, quien estuvo dentro del local cuando ocurrió el estallido y su papá, José Carlos, asegura que desde esa noche perdieron la paz porque la chiquita solo pasa llorando y se despierta alterada por sonidos fuertes.

“Mi bebé no tiene raspones, no se le ven heridas externas, pero no me está durmiendo en las noches, si pasa una moto por la calle principal ella da gritos, tiene llanto, ya no tenemos la vida que teníamos antes con ella”, narró.

Temen que le hayan quedado daños internos o psicológicos al sobrevivir a la explosión.

“Como dicen los abuelitos, ella está muy tiernita y no sabemos cómo está, estamos a la espera de que un médico forense también la vea, porque nos da miedo que esas secuelas no sean tratadas a tiempo”, explicó.

La familia Soto Gamboa interpuso una denuncia en el Ministerio Público. Foto: Cortesía José Carlos Soto

De acuerdo con José Carlos, la pequeña estuvo cerca del cilindro y se salvó de ser golpeada porque todo el impacto se lo llevó él, que la estaba chineando.

“Estábamos mi esposa, mi cuñado, mi bebé y yo, tengo el voucher de compra que dice que pagamos a las 6:56 de la tarde de ese sábado, nos sentamos en una mesa que está dentro de la heladería, cerca de donde el cilindro explotó. Mi cuñado estaba esperando un sundae, que justo llevan crema chantillí, yo tenía a mi bebé alzada, le dábamos la espalda al cilindro.

“Escuchamos un fuerte ruido, se fue la electricidad, cayó mucho polvo, la gente corría y gritaba, a mí me cayó una pared en la espalda, en la cabeza parte del cielorraso, quedé con la bebé y con eso encima, mi cuñado y mi esposa me ayudaron para poder salir”, detalló José Carlos.

José Carlos fue una de las diez personas que llevaron al hospital San Rafael de Alajuela, pero a su esposa y a la bebé no las llevaron al centro médico.

Esta papá asegura que no solo su hija está sufriendo, sino que él también, ya que anda con un dolor de cabeza que no se lo controla ni las pastillas.

“Siento los oídos taponeados y además estoy padeciendo de vértigo, temo que me ocurra algo pues mi trabajo es andar manejando e imagínese que me agarre eso cuando ande en carretera”, dijo.

José Carlos Soto dijo que esta foto fue luego de la explosión, cuando estaban esperando por ayuda. Foto: Cortesía José Carlos para LT

El lunes y martes anterior, la familia fue al INS para recibir atención, ya que creían que la póliza fue activada, pero les rechazaron la consulta.

“El martes en las oficinas centrales me ofrecieron un médico de la empresa para que nos revisara, pero sabíamos que eso no está bien, mi hija está en pleno desarrollo y no sabemos cómo está nuestro sistema auditivo. Incluso mi cuñado no escucha del todo al lado izquierdo. Además del riesgo de muerte que tuvimos dentro del local, ellos son los responsables de eso y por eso existen las pólizas de responsabilidad civil.

“En su momento se les dio la oportunidad de brindarnos la póliza y atendernos, pero ahora estamos esperando que nos asignen una cita para medicatura forense, para que nos hagan los estudios”, comentó.

Solo al papá le dieron atención médica. Foto: Cortesía José Carlos Soto

Por su parte, Pops señaló que cuentan con las pólizas de riesgo del trabajo y también las de responsabilidad civil.

“Si alguna persona tiene dudas o requiere de atención por el accidente del sábado, puede comunicarse directamente con nosotros al correo: conectadosconpops@pops.co.cr para aplicar el procedimiento debido. Estamos en comunicación con el Organismo de Investigación Judicial, para verificar los nombres y estado de las personas atendidas esa noche. Queremos estar seguros de que todos los afectados se encuentran bien”, señalaron ante una consulta de este medio.

La explosión ocurrió el sábado anterior a las 7:03 p.m. en la Pops de La Ceiba, en San Isidro de Alajuela.

Dos empleadas de la heladería permanecen internadas al estar en condición grave.