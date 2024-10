Extraña desaparición de dos papás llena de angustia la celebración de un cumpleaños

Jonathan Miranda Castro y Maikol Arauz Alfaro son dos finqueros a quienes se les perdió el rastro hace dos semanas, es como si la tierra se los hubiese tragado.

Ellos son vecinos de La Flor de El Roble, en San Vito de Coto Brus, zona sur del país.

Jonathan Miranda Castro, de 40 años, junto a su amigo Maikol Arauz Alfaro, de 39 años, se les perdió el rastro hace 17 días. Foto: OIJ

Maikol Arauz Alfaro, de 39 años, se le perdió el rastro hace 17 días junto a su amigo Jonathan Miranda Castro. Foto: OIJ

LEA MÁS: Dos amigos viajaron a hacer un supuesto negocio, pero se les perdió el rastro

Ambos viajaron en el carro de Jonathan a la Gran Área Metropolitana, la visita la hicieron por dos razones, primero aprender sobre la siembra de culantro y segundo querían ver un carro que, en apariencia, pretendían negociar.

De acuerdo con la familia, ellos salieron el 28 de setiembre y la última comunicación la tuvieron el lunes 30 de setiembre.

Sus allegados tienen confirmado que llegaron a Cartago, porque incluso Maikol publicó en sus redes sociales un video de las Ruinas.

Luego dijeron que estarían entre Alajuela y Heredia, al parecer, donde iban a negociar el carro. No obstante, de un momento a otro dejaron de contestar llamadas y mensajes, sus parientes no volvieron a tener comunicación y cuando los llaman solo sale la contestadora.

La zozobra para sus familiares aumenta, pues temen por sus vidas, ya que no es normal que desaparezcan y no llamen a sus mamás, esposas o hijos, de quienes siempre pasaban pendientes.

La denuncia fue interpuesta en el OIJ el miércoles 2 de octubre; las autoridades también piden ayuda para dar con ellos.

LEA MÁS: Mecánicos sufrieron tormentosa muerte cuando pretendían vender un carro

Jonathan Miranda Castro y Maikol Arauz Alfaro viajaban en este carro propiedad de Jonathan cuando desaparecieron. Foto: San Vito Televisión para La Teja

LEA MÁS: Imponen fuerte castigo a hombre que llenó de dolor a las familias de dos menores de edad

Triste cumpleaños para familia de desaparecidos

Jonathan cumplirá 41 años este viernes 18 de octubre y su mamá, doña Nidia Castro, siempre acostumbraba hacerle un arroz con pollo.

La señora dice que desde que no sabe nada de su hijo, perdió el apetito, ruega para que ayuden a dar con ellos.

“Necesitamos por lo menos una pista de dónde pueden estar, en dónde los pueden tener, no sabemos nada, ni siquiera el carro, a mí no me importa que el carro no aparezca, pero que aparezcan ellos”, sostiene con su voz entrecortada.

“Siempre le daba un regalito en sus cumpleaños, le hacíamos una comidita, aunque fuera un poquito de arroz con pollo, pasábamos juntos”, agregó.

Ella asegura que el regalo más grande que podría recibir es saber sobre sus hijos, pues a Maikol lo consideraba uno más de la familia, ya que prácticamente es amigo de la infancia de Jonathan.

“Si por lo menos supiera que ellos están vivos, esto es desesperante. Maikol venía y visitaba a Jonathan en la casa, me le dejaba plátanos, siempre se han querido.

“Maikol para mí también es como un hijo, una vez necesité que me llevaran a una cita y cuando eso estaba mi esposo (ella es viuda) y ellos (se refiere al esposo y Jonathan) no podían llevarme y Maikol me llevó, él sacó el rato y me llevó a la cita en San José, me cuidó mucho, lo quiero como a un hijo, también”, manifestó.

Jonathan es papá de una muchacha y Maikol es padre de una niña de 9 años y de una adolescente que cumplirá 15 años en noviembre.

Si usted ha visto a Jonathan y a Maikol no dude en llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ, los familiares están desesperados por encontrarlos, pues no es normal que se alejen.

Doña Nidia también no ha podido dormir de pensar en ellos.

Jonathan Miranda Castro y Maikol Arauz Alfaro son dos finqueros de San Vito de Coto Brus, zona sur del país. Foto: San Vito Televisión para La Teja

Finquero desaparecido tuvo lindo gesto con su mamá

Doña Nidia, de 71 años, comenta que su hijo Jonathan siempre ha sido muy atento con ella.

Se preocupaba por su salud, la comida y si estaba largo le enviaba mensajes con el fin de saber que ella estuviera bien; la falta de comunicación, desde el 30 de setiembre, es lo que le hace temer que le pasara algo.

“Él me manejaba mi tarjeta bancaria y me depositó la plata de mi pensión a la cuenta de su esposa para que fuéramos a comprar la comidita, de ahí no volvimos a saber de ellos, Maikol es vecino; en la vida se habían desaparecido.

“Él era quien me cuidaba, soy adulta mayor y era quien me cuidaba, mi esposo se había muerto, un hijo mayor, mis padres, solo me queda él y una hija que vive en San Ramón, Alajuela”, expresó esta madre.

Ella ruega para encontrar a su hijo y a Maikol.

“Somos muy pobres, no tenemos dinero, tenemos una finca que la trabajamos, no entiendo que es lo qué está sucediendo”, exclama esta madre.