Sucesos

Extraviados en zona montañosa fueron encontrados sanos y salvos

Dos personas reportadas como desaparecidas tras ingresar a montaña en Pejibaye de Cartago fueron ubicadas en buen estado de salud por la Cruz Roja

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja informó que logró ubicar en buenas condiciones de salud a las dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras ingresar a una zona montañosa en el sector de Pejibaye, Cartago.

Luego del operativo de búsqueda y localización, ambos fueron encontrados sin requerir traslado médico, según detallaron las autoridades de emergencia.

La Cruz Roja encontró a la pareja tras varias horas de búsqueda
La Cruz Roja encontró a la pareja tras varias horas de búsqueda (cruz roja/cruz roja)

Ellos se encontraban extraviados desde horas de la tarde de este viernes.

Con este caso, la benemérita ya contabiliza 58 incidentes atendidos en lo que va del año relacionados con personas extraviadas o heridas en montaña.

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La institución reiteró el llamado a la población para que tome medidas de prevención antes de realizar caminatas, excursiones o ingresos a zonas montañosas, debido a que este tipo de emergencias continúa en aumento.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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