Fabricio Alvarado retorna a Costa Rica mientras crece la atención sobre su situación

El exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz regresó este viernes 8 de mayo a Costa Rica, en medio de los cuestionamientos que enfrenta por una investigación relacionada con un supuesto delito de acoso sexual.

Así lo confirman los movimientos migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Alvarado, exdiputado del partido Nueva República, figura como sospechoso en una causa por supuesto acoso sexual contra la también exlegisladora Marulín Azofeifa.

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Fabricio Alvarado fue captado en aeropuerto de Panamá. (Cortes/La Nación)

El excongresista mantenía inmunidad debido a su cargo; sin embargo, un día antes de perder ese beneficio, salió de suelo nacional. Eso ocurrió el pasado jueves 30 de mayo.

Se le vio en el aeropuerto de Panamá y justamente este viernes también salió de Panamá a Costa Rica. En apariencia, habría estado en Argentina, pero esto aún no está confirmado.

Su regreso al país ocurrió precisamente este viernes 8, fecha en la que se realizó el traspaso de poderes y Laura Fernández Delgado asumió oficialmente la Presidencia de la República.

Fernández también había denunciado a Alvarado por supuesto acoso durante la pasada campaña electoral, durante uno de los debates realizados.

Fabricio Alvarado deberá presentarse a la Fiscalía el próximo martes 12 de mayo, día que fue citado por Carlo Díaz, fiscal general de la República.