Fallece papá de futbolista Jonathan Moya

Juan Luis Moya Ramírez, papá del futbolista costarricense Jonathan Moya, del F. C. Anyang de Corea del Sur, falleció la tarde de este domingo 18 de setiembre en un accidente de tránsito.

Jonathan Moya celebra con su papá, don Juan Luis. Fotografía: Francisco González

Moya iba en una motocicleta y chocó contra un carro tipo pick up en La Guaria de Guacimal, en Puntarenas, a la 1 p. m.

El señor, que tenía 60 años, falleció en el lugar.

La Federación Costarricense de Fútbol lamentó el fallecimiento del papá del jugador. Foto: Fedefútbol

La información la confirmó el OIJ de Puntarenas. Se desconoce cómo ocurrió el accidente.

Don Juan Luis era muy conocido en Monteverde de Puntarenas, de donde era originario.

Jonathan en un paseo familiar en los atractivos de Monteverde con su hijo Julián, su madre Damaris Aguilar y su padre Juan Luis Moya. Foto: Cortesía (Cortesía)

Él era seguidor de Alajuelense, por lo que cuando su hijo jugó con los rojinegros, no cabía de la felicidad. El señor, de hecho, le contó a La Teja en el 2019 lo que significó para él que su hijo le dedicara dos goles, estando él en el estadio Alejandro Morera Soto acompañándolo desde las gradas.

Familia de Jonathan Moya. Cortesía.

“Primero me fui con él al estadio, me presentó a jugadores, a amistades y todo. Me dijo: ‘papi, váyase a su esquinita (en el sector este)’. Yo le respondí que ahí me quedaba para celebrar y dicho y hecho, gracias a Dios pudo anotar”, había contado don Juan Luis en el 2019.

Cuando cayó el gol y lo celebraron juntos, el orgulloso papá besó al jugador y le dijo “te amo, gracias por hacerme tan feliz”.

Noticia en desarrollo.