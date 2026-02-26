Fallece Raúl Mora Amador, “el padre del Volcán Poás”

El reconocido vulcanólogo costarricense Raúl Mora Amador, conocido como “El padre del Volcán Poás”, falleció este jueves 26 de febrero en Escazú, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones.

Mora Amador fue una de las figuras más emblemáticas de la vulcanología en Costa Rica y dedicó gran parte de su vida al estudio y divulgación de la actividad volcánica del país, en especial del volcán Poás, uno de los colosos más visitados y monitoreados del territorio nacional.

Raúl Mora Amador fue una de las figuras más emblemáticas de la vulcanología. (Gabriela Téllez)

LEA MÁS: “Caso Herencia”: Revelan presunto plan para atentar contra director del OIJ

Su trayectoria lo convirtió en una voz de referencia cada vez que se registraban cambios en la actividad volcánica. Además de su amplio conocimiento científico, era recordado por su trato cercano y su disposición permanente para atender a la prensa y explicar, de manera clara y didáctica, fenómenos naturales complejos.

Durante décadas, su trabajo contribuyó al fortalecimiento de la cultura de prevención y a una mayor comprensión del comportamiento de los volcanes en Costa Rica, dejando un legado invaluable para la comunidad científica y para el país.

Su fallecimiento genera pesar entre colegas, estudiantes y comunicadores que encontraron en él no solo a un experto, sino también a un apasionado defensor de la ciencia y la divulgación.