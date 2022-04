Familia de mamá desaparecida en Barranca también la busca en San José

Franciny Pamela Duarte Araya va a cumplir 22 días de desaparecida y su familia está desesperada por dar con su paradero, ya que afirman que no es normal que se vaya por tantos días y menos de dejar a sus hijas solas.

Duarte tiene 28 años y es mamá de tres niñas de 10, 7 y 2 años, con la que vive en el barrio Juanito Mora, Puntarenas.

Este miércoles en la tarde salieron a buscarla en los alrededores de Puntarenas y llevaron pancartas en las que les pidieron a las personas y autoridades que se unan al rastreo.

Además, este jueves viajaron a San José para buscarla en Curridabat, ya que una persona les informó que la había visto por ese cantón josefino, tal y como lo confirmó Nancy Duarte, hermana de Franciny.

Franciny Pamela Duarte Araya, de 28 años, es madre de tres niñas. Foto: Cortesía Franciny Duarte

Su hermana agregó que su pariente es mamá soltera y recibe ayuda del papá de las dos niñas mayores, pero que también la pulsea limpiando casas para llevarle el sustento a sus niñas.

“Para nosotros es muy extraño no volver a saber de ella, siempre se desborda de amor por sus hijas y no es normal que no las busque o haga por donde llamar para saber de ellas”, dijo la hermana.

En la comunidad conocen a la muchacha como ‘Chenoa’ y lo último que sabe la familia es que el miércoles 30 de marzo anterior salió cerca de las 6 de la tarde en bicicleta a hacer un mandado, pero nunca regresó.

[ Hallan blusa y short que serían de joven mamá desaparecida en Puntarenas ]

El sábado 2 de abril anterior la familia interpuso la denuncia en el OIJ, pero siguen esperando respuestas.

Familiares y conocidos de Franciny Duarte marchan exigiendo más ayuda de las autoridades. Foto Andrés Garita/Archivo

“No hemos visto a ninguna autoridad ayudarnos con el rastreo, solo los vecinos y la familia se ha movido, pero tampoco damos con ella.

“En esta semana encontramos la bicicleta en la que ella andaba, la tenía un hombre en una comunidad de nombre Espíritu Santo que está a unos setecientos metros de donde vive mi hermana. Le avisamos al OIJ, pero ni siquiera la decomisaron, el hombre que la tenía nos dijo que la había comprado a otro sujeto, pero luego nos dio otra versión”, dijo la pariente.

Si usted ve a Franciny Pamela Duarte Araya avise a las autoridades. Foto: Cortesía Franciny Duarte

Su hermana comentó que el 4 de abril anterior los lugareños les dijeron que la ropa de Franciny había sido hallada dentro uno huecos cerca del río Barranca, no obstante esa versión fue descartada.

“El propio OIJ nos dijo que la ropa no era la de ella, solo ese dato hemos tenido por parte de las autoridades y no sabemos nada más”, sostuvo.

También trascendió que en esos huecos había restos humanos; sin embargo, el OIJ descartó esa versión y recalcó que no hallaron ningún cuerpo.

Se supo que esos huecos son usados por los vecinos para quemar madera y obtener carbón.

La familia teme por la vida de Franciny y les pide a las personas que si la reconocen o saben dónde está los llamen al 6325-3095, al 8799-2450 o al 800 8000 645 del OIJ, pues las hijas no han dejado de preguntar por su mamá.

Duarte es trigueña, de pelo negro y tiene varios tatuajes en el brazo derecho.