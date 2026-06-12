Familia de músico nacional enfrenta nueva tragedia tras ataque que dejó grave a uno de sus hijos

El reconocido músico nacional Edgar Eduardo Vargas Quesada, integrante de la agrupación Los Vargas Brother, enfrenta un nuevo y doloroso episodio familiar.

Uno de sus hijos fue víctima de un violento ataque a balazos que lo mantiene luchando por su vida.

Se trata de Jason Vargas Pereira, de 43 años, quien permanece internado en condición grave en el Hospital San Juan de Dios, tras resultar herido durante un ataque armado ocurrido la noche de este jueves en Concepción Arriba de Alajuelita.

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Jason Vargas Pereira, de 43 años, hijo del músico nacional Eduardo Vargas Quesada, integrante de la banda Los Vargas Brother. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

La situación revive una profunda herida para la familia Vargas, ya que hace dos años sufrió por la muerte de dos de sus integrantes en un hecho que conmocionó a la comunidad.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, los hechos fueron reportados a las 10:50 p. m.

“De acuerdo con la versión preliminar, el hombre se encontraba sentado cerca de un local comercial cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta que, por razones que se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones en varias partes del cuerpo”, detalló el OIJ.

Las primeras versiones indican que los atacantes habrían realizado al menos 33 disparos antes de huir del lugar.

Jason resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada.

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado una gran cantidad de detonaciones, lo que generó alarma entre quienes residen en el sector.

Muchos salieron de sus viviendas para averiguar qué ocurría y se encontraron con una escena marcada por el caos y la preocupación.

Además de herir a Jason, varios de los disparos impactaron a un vehículo que se encontraba cerca del lugar.

Una familia golpeada nuevamente

La noticia ha generado conmoción debido a que Jason es hermano de Gersan Nicola Vargas Rodríguez, de 22 años, y Pavel Jordany Vargas Rodríguez, de 25 años, quienes fueron asesinados a balazos dentro del bar La Cima, en San Josecito de Alajuelita.

El doble homicidio ocurrió la noche del 6 de julio de 2024 y representó uno de los momentos más dolorosos para la familia.

Ahora, casi dos años después de aquella tragedia, otro de los hijos del músico vuelve a convertirse en víctima de la violencia.

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Hermanos asesinados en Alajuelita. Foto tomada de redes sociales.

También heredó el amor por la música

Quienes conocen a Jason aseguran que compartía con su padre la pasión por la música, ya que le encantaba rapear.

Incluso intentó seguir sus pasos y utilizaba plataformas como YouTube y redes sociales para compartir interpretaciones y canciones grabadas por él mismo.

Ese gusto por la música lo convirtió en una figura conocida entre amigos y allegados, quienes ahora permanecen atentos a su evolución médica.

Por el momento, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Mientras tanto, Jason Vargas Pereira continúa luchando por sobrevivir en el centro médico, en medio de la preocupación de familiares, amigos y seres queridos.

Los Vargas Brother fue una banda de rock con más de 50 años de trayectoria.