Familia de Pérez Zeledón busca a joven papá desaparecido

Robin Roberto Fallas Esquivel, de 28 años, es un vecino de Pérez Zeledón que lleva dos semanas desaparecido.

Sus familiares interpusieron la denuncia y piden ayuda para localizarlo lo antes posible, pues en apariencia también estaría sufriendo problemas mentales.

Así lo contó Leticia Monge Esquivel, tía de Robin.

La última vez que lo vieron fue el 15 de mayo, en San Rafael Alajuela. Sin embargo, lo reportaron como desaparecido hasta el 27 de mayo anterior.

Si usted sabe dónde está Robin Roberto Fallas Esquivel, llame al 800-8000-645 del OIJ. Foto: OIJ

El OIJ recibió la denuncia por esta desaparición y pide ayuda para localizarlo.

Robin es padre de una menor de edad y, de acuerdo con su tía, está pagando pensión, no obstante, a raíz de los problemas que está teniendo en su cabeza no hizo un pago y se lo llevaron a la cárcel por no haberla cancelado, cuando la familia logró pagar, al joven lo dejaron salir de prisión, pero desde ese momento le perdieron el rastro.

Temen que los mismos problemas mentales que está sufriendo lo pongan en peligro.

Si usted lo ha visto o sabe dónde está, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.