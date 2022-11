Familia de víctima de femicidio en Turrialba teme que sospechoso aproveche liberación para huir del país

María Teresa Sancho Luna, víctima de femicidio en Turrialba. Foto cortesía.

El mayor temor de Kattia Sancho es que el sospechoso de asesinar a su hermana, María Teresa Sancho Luna, aproveche la liberación ordenada por unos jueces para huir del país y no afrontar el proceso penal por el delito de femicidio.

Sancho vive con ese miedo tras enterarse que el pasado 27 de octubre el nicaragüense de apellidos López Cuadrado fue dejado en libertad por orden del Tribunal de Apelación de la Sentencia de Cartago, el cual justificó su decisión indicando que hubo un atraso en la investigación llevada por la Fiscalía.

“Ayer me di cuenta, pero porque llamé al fiscal. Él (fiscal) me dijo: ‘es que se me salió algo de las manos’, y fue cuando me dijo que el tipo estaba en libertad.

López Cuadra fue detenido un día después del crimen. Foto cortesía.

“Yo me alteré demasiado, me puse a llorar y todo, mi mamá, mi hijo, todo mundo se volvió como loco aquí y yo no hallaba como hablar con él. Pero este miércoles me alisté y me fui a hablar con el fiscal para que me diera una explicación, y ese hombre no hallaba dónde meterse”, contó Sancho a La Teja.

Kattia dijo que su familia está muy preocupada por esta situación, pues temen que López huya del país y el caso de su hermana quede impune. Además, señaló que se sienten muy inseguros, pues temen que el extranjero pueda tomar alguna represalia en su contra.

“Solo Dios puede mantenerlo aquí en Costa Rica, pero ni una bendita tobillera le pusieron y ya por él irse nunca más lo vamos a ver”, destacó.

López había estado cumpliendo prisión preventiva desde el 27 de octubre del 2021, tras haber sido detenido como sospechoso del femicidio de su expareja, María Teresa Sancho, ocurrido el 25 de octubre del 20201 en La Cecilia de Turrialba.