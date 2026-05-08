Familia despedirá este sábado a papá de exjugador Álvaro Solano tras trágico incendio en Alajuela

La familia de don Álvaro Solano Guerrero, de 84 años, papá del exjugador Álvaro Solano compartió los detalles de las honras fúnebres para despedir al adulto mayor que fue encontrado fallecido tras un incendio ocurrido en su vivienda en Desamparados de Alajuela.

El caso por la muerte de Solano continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

A través de una esquela, la familia informó que la vela se realizará este viernes a las 5:00 p. m. en el Magisterio de Alajuela.

Mientras tanto, el sepelio está programado para el sábado a las 10:00 a. m. en el Cementerio de Desamparados de Alajuela.

En el mensaje compartido por sus allegados también se lee: “Su amor, su ejemplo y su esencia vivirán siempre en nuestros corazones”.

Además, la familia agradeció públicamente el acompañamiento recibido tras la tragedia.

Revelan detalles del último adiós a don Álvaro Solano Guerrero (cortesía/cortesía)

“Gracias por sus oraciones, mensajes y muestras de cariño. Su apoyo nos acompaña en este momento tan difícil”, señalaron.

El caso de Solano Guerrero generó conmoción luego de que trascendiera que era oxígenodependiente y que las autoridades investigan si el equipo médico que utilizaba pudo estar relacionado con el origen del incendio.

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El Organismo de Investigación Judicial mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.