Familia está desesperada y pide ayuda para encontrar a su amada perrita

La perrita esta perdida desde el 5 de enero.

Este inicio de año no ha sido el mejor para Alexandra Guzmán y su familia, pues se encuentran con el corazón en la mano, debido a que su amada mascota, una chihuahua de nombre Keisha, se encuentra perdida.

Guzmán contó que están viviendo esta pesadilla desde el pasado viernes 5 de enero, cuando la peludita aprovechó un descuido para escaparse de su casa en barrio Cuba, en San José.

“Yo me encontraba fuera de la casa y, desgraciadamente, una persona que no tenía que acercarse acá, porque Keisha le teme, abrió el portón y no lo volvió a cerrar y fue ahí cuando ocurrió la desgracia”, contó.

Tras enterarse de lo sucedido, Alexandra empezó a buscar a la perrita por todo lado, pero pese a sus esfuerzos, a la fecha no tiene ni una sola pista de lo que pudo pasar con su mascota.

“He buscado que no se imaginan, he sacado más de 800 copias, he buscado por muchos barrios y por todo tipo de sectores, se ha hablado con muchas personas y en el lugar donde ella se perdió hemos pegado muchos volantes, pero de momento, nada”, explicó.

Alexandra dijo que esta situación la ha afectado mucho a ella y a su hijo, pues Keisha es una perrita de apoyo emocional, la cual les ha ayudado mucho a afrontar la muerte de su madre.

“El que ama a los animales sabe en la posición en la que me encuentro, porque más que una mascota es un miembro de la familia”, agregó.

Guzmán y sus seres queridos están muy preocupados por Keisha, pues la peludita necesita de cuidados muy especiales, además de que tiene un padecimiento en su corazón.

“Ella padece mucho de pánico, se asusta muy fácilmente, y eso puede acortarle la vida. Su alimentación es muy específica, se le dan cuidados muy delicados en cuanto a su pelaje y sus dientes, porque ella necesita de un medicamento especial”.

Alexandra cree que alguna persona puede tener a Keisha en su casa, pues han buscado por todos lados y no han encontrado ni a una sola persona que la haya visto.

“Que esa persona que la tenga se dé cuenta que ella tiene un hogar, porque no es justo que le hagan eso, porque yo sé que ella no está bien, debe regresar a casa donde la amamos y la esperamos”.

La familia está ofreciendo una generosa recompensa para quien les devuelva a Keisha, por lo que si usted sabe dónde pueden tenerla puede comunicarse con Alexandra a los teléfonos 7162-1288 y 6314-5991.