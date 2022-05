Familia necesita un “empujoncito” para hacerle frente a búsqueda de desaparecido

La familia ha pegado afiches, compartido la foto en redes y buscado en muchos lugares. (Cortesía)

La familia de Luis Juan Arias Cordero, conocido como Juan Luis o Chelín, de 28 años, necesita un empujoncito para cubrir los gastos de la búsqueda.

Este fin de semana un grupo de voluntarios les ayudará a ir a lugares de Atenas y los alrededores para tratar de dar con el joven.

“Llevamos ya demasiados días de estarlo buscando, desde el 3 de abril, pero no hay nada y no queremos esperar al OIJ, porque sentimos que no se ha hecho mucho, la verdad estamos demasiado desesperados y no vamos a dejar de buscarlo hasta saber qué ha pasado con él”, dijo Rudi Centeno, primo de Luis.

El grupo de Rescate y Búsqueda Turrialba que ayudará a la familia ya ha participado en otras búsquedas como en la de la joven Allison Bonilla, en Cachí.

Luis Arias Cordero está desaparecido desde el 3 de abril. (cortes)

Centeno nos contó que les darán hospedaje a los buscadores en casas de allegados, sin embargo, necesitan ayuda para comprar gasolina, agua y comida.

Al constructor lo han buscado por distintas zonas, sin embargo, hay lugares donde la familia no ha podido porque se requieren equipo especial y experiencia, para evitar un accidente.

“Nosotros ya no queremos estar más tiempo sin saber de él, es muy angustiante, porque no hay explicaciones para lo que está pasando, pedimos que si alguien sabe algo, por favor nos contacte”, solicitó Centeno.

Luis salió a fumar en chancletas afuera de su apartamento en una parada de buses, dejó todo encendido, la puerta abierta y el cargador del celular conectado y desde ese momento desapareció, hasta ahora solo hay una versión de una mujer que asegura que lo subieron a la fuerza a un camión.

Si usted quiere ayudar a la familia, puede contactar a Rudi Centeno al teléfono 6340-4066, ese número tiene Sinpe Móvil.