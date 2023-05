Familia sufre porque conductor que mató a hombre en avenida Central sigue sin ser detenido

La víctima trató de esquivar el carro, pero no lo logró. Foto cortesía.

La trágica muerte de Roberto José Mendoza Rocha, quien falleció en el bulevar de avenida Central, tras ser atropellado por un carro, significó un duro golpe para toda su familia, pero lo que agrava aún más el dolor es que el conductor responsable de ese hecho sigue disfrutando de su libertad.

El incidente que cobró la vida de Mendoza, de 50 años, ocurrió a las 4:39 a.m., del viernes 24 de marzo, cuando este se dirigía hacia su lugar de trabajo en la construcción de una vivienda, en Concepción de La Unión, en Cartago.

Desde entonces, han pasado más de 40 días y según una sobrina de Mendoza, quien pidió que su nombre no fuera publicado, las autoridades no tienen mayores pistas sobre el paradero del ingrato conductor que le quitó la vida a su tío.

“Lo único que nos dicen es que están en investigaciones, que no se puede decir nada y que hay que esperar seis meses. Cuando fui allá (OIJ) me dijeron que había seis investigadores concentrados en el caso de mi tío, porque fue un accidente fatal, pero no nos han dicho nada más”, dijo la sobrina del constructor.

“Él iba caminando tranquilito para su trabajo sin pensar que iba a encontrar la muerte por culpa de esa persona”. — Sobrina de Roberto Mendoza.

Roberto José Mendoza Rocha, atropellado en avenida Central. Foto cortesía de la familia.

Cámaras no han sido de gran ayuda

El día del accidente, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, explicó que el carro Toyota Rav4 del sospechoso quedó grabado en 15 cámaras que forman parte del Centro de Comunicaciones de la Policía Municipal de San José.

“El conductor debería entregarse de inmediato a las autoridades judiciales, porque su captura es inminente. El OIJ ya tiene los videos”, señaló Solano en aquel momento.

Sin embargo, la sobrina de Roberto contó a este medio que lamentablemente esas cámaras no han sido de gran ayuda para la investigación, pues no aportaron ningún dato que permitiera identificar al dueño del carro.

“Se había dicho que varias cámaras grabaron el carro que atropelló a mi tío y que se tenía hasta la placa, pero ellos (en el OIJ) dijeron que no es así, que todavía no la tienen, porque las cámaras que había no enfocaron bien la placa”, explicó la familiar de Mendoza.

Atropello mortal en el bulevar de avenida central

La Teja consultó a la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el avance de este caso y recibimos la misma respuesta que le dieron a la familia del constructor, pues solo indicaron que el caso sigue bajo investigación.

“Para nada me gusta ver el video (del atropello), porque me duele mucho, me duele hasta el alma”. — Sobrina de Roberto Mendoza.

Papá es el más afectado

Toda la familia de Mendoza aún sufre por su trágica muerte, su sobrina dijo que en su caso, ella extraña mucho visitarlo en su casa, en Pavas, donde siempre pasaban momentos muy bonitos.

La mujer dijo que uno de los que más ha sufrido por esta situación es su abuelo, que también se llama Roberto, pues a diario recuerda a su amado hijo y la forma tan cruel en la que se lo arrebataron.

“Ha sido muy triste, porque mi tío era una persona muy buena, nuestra familia lo extraña mucho, su papá, sus hermanas, sus sobrinos. Queremos que se haga justicia por lo que le hicieron.

La víctima trató de esquivar el carro, pero no lo logró. Foto cortesía.

“Él (papá de Roberto) está en Nicaragua y se encuentra muy triste, porque mi tío era el único hijo varón, ahora solo le quedan sus hijas”, detalló.

En cuanto al conductor que le ha causado tanto dolor a su familia, la sobrina de Mendoza dijo que este debería ponerse la mano en el corazón y entregarse a las autoridades.

“Yo lo que le digo es que se entregue, que dé la cara, porque en el video se ve como que esa persona iba tomada o drogada, porque es la única explicación que encuentro para que se llevara así por delante a mi tío y le causara una muerte tan trágica”.

Si usted tiene información del conductor sospechoso, puede contactar al OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.