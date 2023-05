Mamá a la que le mataron dos hijos en 10 meses le reclama al presidente promesa de seguridad

Doña Silvia Johanna Rivera se siente impotente al ver como la inseguridad, de la cual ella ha sido víctima, aumenta.

A esta mamá le mataron dos hijos en diez meses.

Ella le reclama al presidente de la República, Rodrigo Chaves, la promesa de seguridad que hizo durante su postulación y la que según ella él le hizo personalmente durante la visita a La Marina de Quepos, en setiembre del 2022.

Para ese momento doña Silvia Johanna tenía dos meses de buscar a su hijo Andy Stiphen Cubillo Rivera, de 23 años, desaparecido desde el 22 de julio del 2022.

El cuerpo de Andy nunca apareció, pero los investigadores judiciales le dijeron que lo daban por muerto debido a una gran cantidad de sangre que encontraron en una casa en Parrita.

La maldad volvió darle una cachetada a esta mamá, pues la noche de este lunes 1 de mayo le mataron a su segundo hijo, Jehudy Mauricio Cubillo Rivera, de 21 años.

Este ataque fue reportado a las 8:12 p.m., en la entrada del barrio Sitradique en Parrita, de acuerdo con la versión del OIJ, la víctima iba caminando por la calle y desde un carro le dispararon en, al menos, cuatro ocasiones. Las balas lo hirieron en las costillas, la mano derecha y otros dos impactos se alojaron en la pierna derecha, causándole la muerte en el sitio.

En medio del dolor esta mamá recordó cuando buscó al presidente para pedirle por la seguridad en la zona.

“Cuando el presidente vino a La Marina (Quepos) me prometió poner policías, también en el puente de Tárcoles y no ha hecho nada”, expresó esta madre.

Ella menciona el puente de Tárcoles porque asegura que este sitio se trata de un cementerio a cielo abierto y es donde, al parecer, habrían lanzado a su hijo mayor para que nunca aparecieran sus restos.

Asegura que en otras dos ocasiones visitó la Casa Presidencial buscando respuestas por la inseguridad y tampoco halló respuestas.

“Él me prometió que iban a hacer algo y no han hecho nada... ¿cómo es posible que mi hijo (se refiere al segundo) se presentara a una fiesta y que me lo mataran, por Dios, ahora no tengo ni cómo enterrarlo, aquí ando pidiendo”, dijo doña Silvia.

También reclama que a su hija menor le daban ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y luego se la quitaron.

Silvia Johanna Rivera le reclama al presidente por la promesa que no le cumplió.

Abrazo dejó más decepción

En un video que compartió doña Silvia en redes sociales se ve cuando está mamá se acerca y le implora ayuda al presidente en setiembre del 2022.

“Soy la mamá del muchacho de Parrita desaparecido, ayúdeme”, le expresó la mujer, mientras le afirmaba que le había dado el voto y al igual que su hijo desaparecido, en ese momento Chaves la abrazó.

“Tenemos fe de que tenemos presidente”, le exclamó al gobernante en aquel entonces.

Por su parte, el mandatario le agradecío la confianza depositada y mandó a llamar al ministro de Seguridad, Jorge Torres, y a Martín Arias, director de Guardacostas para que escucharan a la mujer.

“Le agradezco mucho, pero aunque haya votado por otro hay que hacer el mismo trabajo, que Dios me la bendiga señora”, le dijo el presidente Chaves.

La Teja le consultó a la oficina de prensa de Presidencia sobre esta situación, pero al cierre de edición no contestaron.

Promete más policías

Chaves dijo este martes 2 de mayo durante su informe de labores en la Asamblea Legislativa que espera contratar a 700 policías más durante este 2023.

“La operación Costa Rica Segura permitirá contratar 700 policías este año y darle más recursos tecnológicos y logísticos para que cumplan con su labor.

“Costa Rica tendrá el primer centro de mando y control con alta tecnología de toda Centroamérica para fortalecer nuestra lucha frontal contra el crimen organizado”, aseguró Chaves.

Señaló que además le entregó al Congreso cinco proyectos de ley que resolverían temas importantísimos de la seguridad, cómo extender, por ejemplo, las prisiones preventivas, impedir que jóvenes violentos queden en libertad y controlar mucho mejor la tenencia de armas de parte de los delincuentes.

“Estos proyectos le permitirán al país frenar la violencia y el crimen organizado que hoy enluta a cientos de familias, de nuevo le ruego a la Asamblea Legislativa aprobar rápidamente estas leyes que mantendrán a los criminales entre rejas para que los ciudadanos caminen seguros en las calles”, manifestó.