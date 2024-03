Familia teme por vida de muchacha que desapareció misteriosamente el Día de la Mujer

Una terrible angustia es la que vive la familia de Rosa Centeno Ponce quien está desaparecida desde el viernes 8 de marzo, justamente la fecha que se conmemoraba el día Internacional de la Mujer.

Lo último que se sabe de la joven de 24 años es que iba para su trabajo en Fresh Garden en Cenada en Ulloa de Heredia, pero nunca llegó, así le confirmaron a doña Juana Ponce, mamá de Rosa quien llegó a pedir información de su hija.

Ese viernes Rosa le escribió un mensaje a su mamá a las 6:35 a.m., cuando le decía que iba para el trabajo y además le expresaba lo orgullosa que se sentía de ser su hija.

“El último mensaje que tengo es del viernes que ella me escribió: ‘A la mujer más linda de este mundo, la que me dio la vida, la que amo con todo mi corazón’ y me mandó una rosita, ahí le respondí y seguido me dijo que iba para el trabajo en la tarde hablamos, pero en todo el día no me puso mensajes”.

“Pero es que durante el día no hablamos porque está trabajando en Cenada, en la tarde me escribía, yo me confié que ella estaba en su trabajo”, exclamó esta madre.

Rosa Centeno Ponce, de 24 años, desapareció cuando iba para el trabajo al que nunca llegó en Cenada, Heredia. Foto: Juana Ponce para La Teja

La preocupación aumentó cuando su yerno, el esposo de Rosa, Douglas Hernández la llamó para decirle que no sabía nada de la muchacha, que todas las compañeras del trabajo se habían retirado y decían que ella no llegó.

“La comencé a llamar y salía el celular apagado, yo llegué al trabajo y dicen que nunca llegó”, dijo la mamá.

El matrimonio trabaja en el mismo sitio, pero en diferentes puestos y horarios, ellos son vecinos de La Aurora de Heredia y en muchas ocasiones se iban caminando para el trabajo, aunque en algunas ocasiones a Rosa le agarraba tarde y decía tomar un taxi pirata.

Ese día el esposo salió de primero de la casa porque entraba antes, ella entraba a las 7 a.m. al área de empaques de frutas.

La familia no ha dejado de ponerle mensajes y llamarla, pero no tienen respuesta, el sábado denunciaron la situación en el OIJ y confían que pronto este en casa, sin embargo ante tantos días sin respuesta temen por la vida de ella.

Esposo ruega por ayuda

Rosa es oriunda de Somotillo, Nicaragua cerca de la frontera con Honduras, ella está en Costa Rica desde el 2019 en donde llegó en busca de mejores oportunidades.

Estando en suelo tico conoció a su esposo Douglas quien también es nicaragüense y juntos se han propuesto salir adelante.

Douglas es uno de los más preocupados por el paradero de su esposa; su suegra Juana afirma que él es un buen hombre a quien le tienen mucha confianza.

Para ellos no hay posibilidades de que Rosa haya salido de Costa Rica porque sino les hubiese avisado, pues la única familia son su mamá y hermana; pero ellas más bien viajaron a suelo tico para buscar a su ser querida.

Si usted ha visto a Rosa o sabe dónde se encuentra no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.