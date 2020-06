“Ese día él estaba en la casa, yo le dí de cenar y después se fue como a las 7:30 a hablar con los amigos del barrio, pasó el tiempo y a las 10 de la noche yo lo llamé y no me contestó, entonces lo llamé del celular del papá, porque a veces como yo le digo tanto pensé que era que no quería contestarme pero tampoco, me fui para el cuarto de mi hijo y vi que había dejado la billetera y el celular”, dijo la mamá.