Familia vive pesadilla por extraña desaparición de mecánico en Corredores

Mateo Marín desapareció minutos después de dejar a su esposa en el trabajo. Foto cortesía.

La familia del mecánico Mateo Marín Chinchilla, de 29 años, está viviendo una verdadera pesadilla por no saber nada de él, pues hace cinco días desapareció de forma misteriosa, como si la tierra se le hubiera tragado.

Así lo contó Yalicsa Fonseca, esposa de Mateo, quien explicó que la última vez que lo vio fue la mañana del pasado viernes 29 de abril, cuando se despidieron en La Cuesta de Corredores, zona sur del país.

“Como a las siete de la mañana pasó a dejarme al trabajo y luego de eso ya no lo vimos más, hasta el momento no sabemos absolutamente nada de él”, comentó.

Fonseca explicó que su esposo bretea en un taller ubicado a unos cinco o seis kilómetros de distancia de su trabajo, por lo que usualmente llega muy rápido luego de pasar a dejarla. Según ella, ese día Mateo le dijo que iba directo hacia al taller.

“Yo vi que eran las 7:20 de la mañana y aún no me había puesto un mensaje de que ya estaba en el trabajo, desde ese momento me empecé a preocupar. Al llamarlo solo sale el correo de voz y los mensajes tampoco le llegan”, detalló Yalicsa.

“Es la primera vez que ocurre algo así y espero que sea la única y la última”, dijo Yalicsa Fonseca, esposa de Mateo. — Yalicsa Fonseca, esposa de Mateo.

Carro tampoco aparece

El carro de Mateo tampoco ha aparecido. Foto cortesía.

Al momento de su desaparición el mecánico conducía su carro, un Jeep Wrangler modelo 1997, negro mate y con placa BVL606, del cual tampoco se sabe nada.

En cuanto a Mateo, ese día vestía una camiseta negra, un jeans y unas botas cafés. Su esposa dijo que andaba bien rasurado y con el pelón muy recortado, casi pelón.

Fonseca explicó que desde el mismo viernes presentaron la denuncia por desaparición ante el OIJ, pero hasta este martes no han recibido información.

“Hemos preguntado por toda lado si lo han visto, y como siempre mucha gente nos dice que sí, que no, pero no hemos llegado a nada concreto. Por eso el mismo viernes presentamos la denuncia ante el OIJ.

“No sabemos dónde está, que está haciendo o si más bien le están haciendo algo, no sabemos nada, esa es la zozobra que sentimos”, dijo desesperada.

Si usted ha visto a Mateo o sabe dónde podría estar, comuníquese con su esposa al teléfono 8313-0791, o con su papá, Mauricio Marín al 8568-6280.

También puede brindar información al OIJ por medio del teléfono 800-8000645 o al Whatsapp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.