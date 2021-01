“Como a las nueve y treinta de la noche le escribí, no me contestó, era extraño, porque Ale siempre me contestaba, nunca pasaban cinco minutos sin que él me contestara, pero entendí que andaba con su pareja. A las once y treinta le volví a escribir ‘¿mae, qué pasa?’, y nada. Lo llamé cuatro veces y me salía la contestadora, me preocupé, le mandé un mensaje para que me dijera que todo estaba bien”, mencionó.