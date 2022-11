Familiares de hombres que cayeron al Térraba piden gasolina para seguir con búsqueda

Wálter Miguel Vargas Cabrera, hermano y papá de los hombres desaparecidos en el río Grande de Térraba seguirá con la búsqueda de sus seres queridos para llevar paz a su familia.

Él es hermano de Johany Vargas Cabrera, de 46 años y papá de Edgar Vargas Saldaña, de 30 años; el cuerpo de uno de ellos apareció, sin embargo no ha sido identificado y quedaría uno por encontrar.

Este padre agradece todas las ayudas que les han dado y a quienes se unieron en las búsquedas, él asegura que no descansará hasta encontrar al otro, así se lo dijo al medio regional Brunka TV.

“La mayoría de gente se retira, aunque siempre se quedan algunos buscando. Yo voy a buscar hasta el final”, expresó este papá al saber que la Cruz Roja levantó la búsqueda.

El papá dijo que si alguien más los quiere ayudar, lo podrían a hacer donándoles gasolina, para moverse por tierra y mar.

“No pido que me vayan a ayudar a buscarlos, sino tal vez con comprar un galón de gasolina”, manifestó.

También dijo estar agradecido con las personas que les han ayudado con comidas.

“A las personas que vienen a rastrear la zona hay que darles cafecito, almuerzo, todo eso hay que estar comprándolo”, señaló.

Pidió permiso de trabajo

Wálter trabaja manejando camiones de desechos en la municipalidad de Buenos Aires, Zona Sur, él llegó a su trabajo para pedir un permiso para continuar con el rastreo.

“Vine a la Municipalidad para ver si me daban más tiempo. La búsqueda sigue de parte mía y de mis hermanos, hay muchas personas buena gente que todavía están en esta búsqueda, nos están apoyando”, expresó.

Mencionó que tiene 31 años de servicio en la municipalidad y también reconoció que le dieron una semana más para seguir con el rastreo.

“Tengo ocho días de andar sin descansar y así seguiré”, dijo.

Johany Vargas Cabrera, de 46 años, y de Edgar Vargas Saldaña, de 30 años. Foto: OIJ

Además, agradeció a todas las personas de las comunidades de la zona sur que les han dado una mano amiga.

“Les digo de todo corazón que muchísimas gracias. Me alegro que haya personas tan buenas en esos lugares, he andado tantos días de búsqueda con ese güila mío, con mi hermano lo he buscado, donde he andado nadie lo ha buscado, porque conozco muy bien el río, hasta hemos buscado por las playas”, mencionó.

La familia espera pronto ir a reconocer el cuerpo que encontraron en Sierpe, Osa.

Los dos hombres cayeron al río Grande de Térraba en Cajón de Buenos Aires, zona sur, el domingo 23 de octubre anterior y las autoridades solo dieron con uno de los cuerpos el 28 de octubre en Boca Nueva de Sierpe, Osa, que podría ser de alguno de ellos. Sin embargo en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dijeron que no lo tienen identificado y por eso no lo han entregado.

Al parecer el tío y el sobrino regresaban de un trabajo en construcción.

El carro era de Johany Vargas y el domingo 23 de octubre cayeron al río Grande de Térraba. Foto: MSP

Policías fallecidos

A raíz de este accidente murieron los policías de la Fuerza Pública Jordy Cerdas Jiménez, de 28 años, y su compañero César Navarro Vidal, de 45, custodiaban el sitio donde cayeron los primos con el carro, pero fueron atropellados por otro oficial que estaba en su tiempo libre, Johnny Rojas Hernández, de 28 años. Los cuerpos de ellos ya fueron encontrados.

Policía que murió en tragedia en río Térraba presintió que algo malo iba a pasar

Jordy Cerdas fue sepultado en Pavones de Pérez Zeledón, César Navarro en Buenos Aires, zona sur y Johnny Rojas fue sepultado en Palmar Norte, Osa.