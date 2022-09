Familiares de mamá y dos niñas desaparecidas las buscarán este domingo en Los Chiles

Lilibeth de Los Ángeles Obregón Espinoza, nicaragüense, de 26 años y sus dos hijas Britani Obregon Espinoza, de 5 años y Michelle Obregon Espinoza, de 3 años están desaparecidas. (OIJ)

Los familiares de la mamá y sus dos hijas desaparecidas en Los Chiles de Alajuela, informaron que las buscarán este domingo en todo el cantón para tratar de localizarlas.

Doña Sonia Romero nos contó que su hija, Lilibeth de Los Ángeles Obregón Espinoza de 26 años, y sus dos nietitas Britani Obregón Espinoza de 5 años y Michelle Obregón Espinoza de 3 años desaparecieron desde el pasado 5 de setiembre, día en el que no volvieron a saber nada de ellas.

Ella denunció el caso ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado 9 de setiembre, la última vez que vieron a las tres fue en Santa Cecilia de Amparo, en Los Chiles.

Esta mamá y abuelita viven en San José, y este domingo nos contó que ella y sus hijas, que estaban en Nicaragua, viajaron hasta Los Chiles para empezar a buscarlas pues los días han pasado y no saben nada.

“Estoy muy angustiada y por eso entre todos las vamos a buscar”, dijo doña Sonia.

La señora asegura que su hija vivía en el país con un hombre que no es el papá de las niñas y que se la trajo a Costa Rica.

“Ella se quería ir para Nicaragua, el domingo a las 8 de la noche se fue para la parada, y desde ahí no se sabe nada, le pidió a una vecina que le prestará 400 córdobas, como a la una de la mañana, al parecer, tuvo una discusión con el muchacho, pero no se fue para Nicaragua porque nunca llegó por el dinero, ella andaba caminando con las chiquitas porque no tenía dinero”, dijo la mamá.

Doña Sonia asegura que su hija no tiene celular, ella siempre la llamaba del celular de su pareja, pero el hombre solo le dice que su hija se fue.

“Ella no ha pasado por Nicaragua, si ella y las chiquitas llegan allá es directo a la casa de algún familiar porque somos su apoyo y eso no ha ocurrido. En Nicaragua y aquí en Costa Rica los medios de comunicación han publicado las fotos de ellas para ver si alguien las ha visto y no hay noticias”, dijo Romero

Al parecer, Lilibeth y su compañero sentimental se pasaban constantemente de vivienda, doña Sonia le pidió al hombre la dirección y ella le solicitó a la Fuerza Pública que fueran a buscar, pero los oficiales le informaron que la dirección era falsa y que en ese sitio no vivían, ni conocían a esas personas.

“Decidimos no esperar más y vamos a buscarlas hasta dar con ellas”, dijo la señora.

Si usted sabe algo de ellas o las ha visto puede llamar al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.