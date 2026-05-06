Sucesos

Familiares hallan cuerpo de joven que estaba desaparecido cerca de una iglesia

Joven fue visto por última vez el pasado 2 de mayo

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Por Silvia Coto

Familiares y amigos localizaron este martes el cuerpo del joven Erick García Valle, de 18 años, quien había sido reportado como desaparecido en Matina, Limón.

Según información preliminar, el fatal hallazgo ocurrió dentro de un bananal ubicado cerca de la iglesia de los Testigos de Jehová, en Boston.

Erick García Valle de 18 años era buscado por el OIJ
Erick García Valle de 18 años era buscado por el OIJ (Cortesía/Cortesía)

Tras el descubrimiento, oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio para custodiar la escena mientras agentes judiciales realizan las diligencias correspondientes.

El joven había sido reportado como desaparecido ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La Subdelegación Regional de Bataán había solicitado colaboración para ubicarlo, detallando que fue visto por última vez el pasado 2 de mayo en Matina y reportado como desaparecido el 5 de mayo.

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De manera preliminar, trascendió que el caso sería investigado como un aparente homicidio; sin embargo, serán las autoridades judiciales las encargadas de confirmar las causas de muerte y esclarecer lo ocurrido.

La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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