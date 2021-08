Familias víctimas de femicidio se unen para clamar por condenas más fuertes

Con pancartas, camisetas, y sus características pañoletas anarajadas las familias se manifestaron afuera de los tribunales de San José. Fotos Alonso Tenorio Con pancartas, camisetas, y sus características pañoletas anarajadas las familias se manifestaron afuera de los tribunales de San José. Fotos Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

Con pancartas y camisetas blancas con las fotos de sus seres queridos fue como varios familiares de mujeres víctimas de femicidio se manifestaron frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia para exigir condenas más fuertes contra los asesinos.

“El luto de nosotros es constante y no se acabará hasta el día que se haga justicia, a diario sentimos un vacío muy grande, pero nos llena el estar aquí pidiendo justicia por ellas y que esas condenas se eleven.

“No es justo que una persona que ha hecho tanto daño sea beneficiada con esa condena y que los jueces digan que nuestros seres queridos no sufrieron, eso hace que fomenten más asesinos y no queremos más femicidios”, dijo Xiomara Vásquez, tía de Allison Bonilla.

[ Según jueces las 6 puñaladas con las que mataron a Luany no indicaban ensañamiento ]

La indignación por las condenas en los casos de Allison Bonilla y Luany Salazar dio pie a esta manifestación. Fotos Alonso Tenorio La indignación por las condenas en los casos de Allison Bonilla y Luany Salazar dio pie a esta manifestación. Fotos Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

La manifestación inició pasadas las 8 de la mañana de este lunes y en esta participaron Óscar Morera, papá de Eva Morera; Patricia Zamora, mamá de Luany Salazar; y Flora Chinchilla, mamá de Natali Madriz, por mencionar algunos de los integrantes del grupo “Familias Sobreviviendo al Femicidio”.

El grupo decidió hacer esta convocatoria por la indignación que sienten ante las condenas dictadas recientemente por los casos de Luany Salazar y Allison Bonilla, pues consideran que las sentencias fueron demasiado suaves, además para apoyar a otras familias que aún están a la espera de juicio, como en el caso de Natali Madriz. asesinada en junio del 2019.

“Venimos a pedir justicia por todas ellas, no solo al Poder Judicial sino a todas las entidades. Nos sentimos abandonadas, sentimos que los femicidas tienen más apoyo que nosotros, a los casos no se les da la importancia que se debe y no queremos que más familias sufran este dolor”, dijo Flora Chinchilla, madre de Natali.

[ Abuelita de Allison Bonilla por condena de 18 años al asesino: “Esto no es justo, creímos en las leyes” ]

Esta era la camiseta que llevaba Xiomara Vásquez, tía de Allison. Fotos Alonso Tenorio Esta era la camiseta que llevaba Xiomara Vásquez, tía de Allison. Fotos Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

Firman ley

Este lunes el presidente Carlos Alvarado firmó la Ley para ampliar el concepto de femicidio y que establece condenas de hasta 35 años de cárcel. En la actividad estuvieron presentes varios miembros del grupo Familias Sobreviviendo al Femicidio, como la mamá de Luany Salazar y el papá de Eva Morera.

Con esta nueva ley las muertes de mujeres a manos de hombres con los que tuvieron algún vínculo de confianza, amistad o relación de autoridad serán consideradas como femicidio, esto también aplicara para las relaciones familiares hasta el tercer grado de consanguinidad.

“La firma de esta ley amplía y fortalece las herramientas jurídicas para sancionar los distintos tipos y grados de violencia contra las mujeres, ofreciendo mayor protección a las víctimas, testigos y denunciantes del flagelo de la violencia de género en nuestro país”, expresó el mandatario Alvarado.”, dijo el presidente.

Patricia Zamora, mamá de Luany, estuvo presente en la firma de la ley para ampliar el concepto de Femicidio y establecer condenas de hasta 35 años. Foto Casa Presidencial. Patricia Zamora, mamá de Luany, estuvo presente en la firma de la ley para ampliar el concepto de Femicidio y establecer condenas de hasta 35 años. Foto Casa Presidencial.

Marcela Guerrero, Ministra de la Condición de la Mujer, explicó que ahora se podrá castigar a los femicidas sin que medie alguna relación con la víctima, pues antes solo se consideraba femicidio si el hecho era cometido por la pareja o expareja.

“Esta ley salda una deuda histórica con las mujeres, hace justicia con las familias víctimas de femicidio, y enfrenta la impunidad velando para que todo el peso de la ley caiga contra todo aquel que mata a la mujer por el hecho de ser mujer”, señaló.