Sucesos

Fatal accidente en Río Cuarto: un fallecido y un herido crítico tras choque de motocicleta contra camión

Dos hombres adultos viajaban en la motocicleta cuando ocurrió la colisión contra un camión en Río Cuarto

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Por Silvia Coto

Un grave accidente de tránsito cobró la vida de un hombre y dejó a otro en condición crítica la noche de este martes en Río Cuarto, en Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 9:50 p. m. por una colisión entre una motocicleta y un camión, situación que movilizó a los cuerpos de socorro hasta el lugar de los hechos.

Cruz Roja
Cruz Roja (Cruz Roja)

Según informó la Cruz Roja, al llegar los socorristas encontraron a dos hombres adultos involucrados en el accidente. Uno de ellos fue declarado fallecido en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El segundo paciente fue trasladado en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas.

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Para atender la emergencia fueron despachadas dos unidades de soporte básico de la Cruz Roja.

Las circunstancias que provocaron el choque entre la motocicleta y el camión en Río Cuarto son investigadas por las autoridades.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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