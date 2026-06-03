Fatal accidente en Río Cuarto: un fallecido y un herido crítico tras choque de motocicleta contra camión

Un grave accidente de tránsito cobró la vida de un hombre y dejó a otro en condición crítica la noche de este martes en Río Cuarto, en Alajuela.

La emergencia fue reportada a las 9:50 p. m. por una colisión entre una motocicleta y un camión, situación que movilizó a los cuerpos de socorro hasta el lugar de los hechos.

Cruz Roja (Cruz Roja)

Según informó la Cruz Roja, al llegar los socorristas encontraron a dos hombres adultos involucrados en el accidente. Uno de ellos fue declarado fallecido en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El segundo paciente fue trasladado en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas.

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Para atender la emergencia fueron despachadas dos unidades de soporte básico de la Cruz Roja.

Las circunstancias que provocaron el choque entre la motocicleta y el camión en Río Cuarto son investigadas por las autoridades.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima.