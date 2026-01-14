Sucesos

Fatal accidente: mujer pierde la vida tras colisión entre dos motos

Una mujer perdió la vida tras un accidente entre dos motos en carretera hacia Sardinal

Por Silvia Coto

Una mujer falleció este martes tras sufrir un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas en Carrillo, Guanacaste.

El hecho ocurrió a unos dos kilómetros del cruce en dirección a Sardinal, donde, por razones que aún se investigan, una de las motocicletas habría adelantado un tráiler y posteriormente colisionó contra otra moto que circulaba por la zona.

Una persona fue llevada al hospital en condición grave. (Cruz Roja/Cortesía)

Producto del impacto, una de las ocupantes perdió la vida en el sitio. La víctima fue declarada sin signos vitales por los cuerpos de emergencia que atendieron la escena.

Mientras que otro hombre fue llevado en condición muy grave al hospital.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para determinar con exactitud cómo se produjo el accidente.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y coordinaron el traslado a la Medicatura Forense.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

