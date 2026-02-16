Fatal choque en San Ramón: motociclista de 40 años pierde la vida tras colisión con carro

Un nuevo accidente de tránsito, con consecuencias fatales, se registró la noche de este domingo en San Ramón de Alajuela, tras la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Según el reporte de la Cruz Roja, al lugar se desplazaron dos ambulancias para atender la emergencia.

LEA MÁS: Tragedia en San Carlos: joven de 25 años muere tras colisión entre carro y bus

En la escena fueron valorados dos hombres. Uno de ellos fue trasladado en condición urgente al Hospital Carlos Luis Valverde Vega para recibir atención médica especializada.

El accidente cobró la vida de un hombre. (cortes/cortesía)

Lamentablemente, el segundo paciente, un hombre de 40 años, fue ubicado con múltiples traumas y sin signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

LEA MÁS: Tragedia en San Carlos: joven de 25 años muere tras colisión entre carro y bus

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias de este choque mortal en San Ramón.