Sucesos

Fatal choque en San Ramón: motociclista de 40 años pierde la vida tras colisión con carro

Otro hombre fue trasladado en condición urgente al hospital

Por Silvia Coto

Un nuevo accidente de tránsito, con consecuencias fatales, se registró la noche de este domingo en San Ramón de Alajuela, tras la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Según el reporte de la Cruz Roja, al lugar se desplazaron dos ambulancias para atender la emergencia.

En la escena fueron valorados dos hombres. Uno de ellos fue trasladado en condición urgente al Hospital Carlos Luis Valverde Vega para recibir atención médica especializada.

El accidente cobró la vida de un hombre. (cortes/cortesía)

Lamentablemente, el segundo paciente, un hombre de 40 años, fue ubicado con múltiples traumas y sin signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias de este choque mortal en San Ramón.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

