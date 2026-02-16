Tragedia en San Carlos: joven de 25 años muere tras colisión entre carro y bus

Una nueva desgracia en carretera se registró la madrugada de este lunes en San Carlos, donde un carro y un bus chocaron, dejando a una persona fallecida y varias heridas.
El accidente ocurrió en San Josecito de Cutris, en el cantón de San Carlos.
Según la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 12:57 a.m., movilizando cuatro ambulancias al lugar del incidente.
Daniel Quirós, vocero de la institución, detalló que al llegar a la escena el personal atendió a tres pacientes. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital San Carlos, uno en condición urgente y otro estable, para su respectiva valoración médica.
En el sitio también se ubicó a un hombre de 25 años, quien presentaba múltiples traumas y lamentablemente fue declarado sin signos vitales en el lugar.
Las autoridades trasladaron el cuerpo a la Medicatura Forense.