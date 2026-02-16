Tragedia en San Carlos: joven de 25 años muere tras colisión entre carro y bus

Una nueva desgracia en carretera se registró la madrugada de este lunes en San Carlos, donde un carro y un bus chocaron, dejando a una persona fallecida y varias heridas.

El accidente ocurrió en San Josecito de Cutris, en el cantón de San Carlos.

Un joven falleció en un accidente en San Carlos. Foto ilustrativa (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Según la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 12:57 a.m., movilizando cuatro ambulancias al lugar del incidente.

Daniel Quirós, vocero de la institución, detalló que al llegar a la escena el personal atendió a tres pacientes. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital San Carlos, uno en condición urgente y otro estable, para su respectiva valoración médica.

En el sitio también se ubicó a un hombre de 25 años, quien presentaba múltiples traumas y lamentablemente fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Las autoridades trasladaron el cuerpo a la Medicatura Forense.