Ataque a balazos: ejecutan a hombre en Cerro Bonito de Alajuelita

En un nuevo hecho de violencia, un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo en Cerro Bonito de Alajuelita,

La Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 7:04 p.m., por lo que movilizaron una ambulancia al sitio. A su llegada, los paramédicos ubicaron a un hombre con heridas de bala en el abdomen.

Los cruzrojistas no pudieron hacer nada por la víctima. Foto: Cruz Roja Costarricense

Pese a la rápida intervención de los cruzrojistas, el hombre fue declarado fallecido en la escena debido a la gravedad de las lesiones.

El caso quedó en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del homicidio.

De momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni de posibles sospechosos. Las autoridades mantienen el caso en investigación.