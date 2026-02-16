Sucesos

Ataque a balazos: ejecutan a hombre en Cerro Bonito de Alajuelita

La víctima presentaba impactos de bala en el abdomen

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

En un nuevo hecho de violencia, un hombre fue asesinado a balazos la noche del domingo en Cerro Bonito de Alajuelita,

La Cruz Roja informó que la alerta ingresó a las 7:04 p.m., por lo que movilizaron una ambulancia al sitio. A su llegada, los paramédicos ubicaron a un hombre con heridas de bala en el abdomen.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Los cruzrojistas no pudieron hacer nada por la víctima. Foto: Cruz Roja Costarricense

Pese a la rápida intervención de los cruzrojistas, el hombre fue declarado fallecido en la escena debido a la gravedad de las lesiones.

LEA MÁS: Muere hombre víctima de atropello en Santo Domingo

El caso quedó en manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del homicidio.

LEA MÁS: El gesto de una mamá que hoy duele el doble: primero murió el papá y luego el hijo en accidente

De momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni de posibles sospechosos. Las autoridades mantienen el caso en investigación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
asesinato alajuelitahombre asesinado alajuelitacerro bonito de Alajuelitacruz rojaheridas de bala
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.