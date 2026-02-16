Sucesos

Muere hombre víctima de atropello en Santo Domingo

Reportan el fallecimiento de una persona víctima de atropello en Santo Domingo

Por Silvia Núñez
Cruz Roja imagen ilustrativa
La Cruz Roja confirmó al llegar al lugar que la víctima ya estaba sin signos vitales. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

La Cruz Roja atiende en estos momentos un fatal accidente ocurrido en el sector de Santo Domingo, en Heredia.

Según el reporte de las autoridades, se trata de un hombre que fue atropellado frente a una pizzería muy conocida en el lugar.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que la persona ya estaba sin signos vitales.

La escena está siendo custodiada por la policía y en estos momentos hay una larga presa en el lugar, pues la víctima quedó a la mitad de la carretera.

Hasta el momento se desconoce la identidad del peatón.

