Ella es la mujer que perdió la vida en violento accidente en Circunvalación este domingo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de la mujer que la mañana de este domingo perdió la vida en un horrible accidente ocurrido en la carretera de Circunvalación.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que se trató de una mujer apellidada Méndez, de 30 años, quien viajaba por dicha ruta en una motocicleta.

La fatalidad ocurrió a eso de las 7:30 a.m. de este domingo en la mencionada carretera, a pocos metros de la salida a la ruta 27, específicamente debajo del puente que va hacia Pavas.

El mortal accidente ocurrió pocos metros antes de la salida a la ruta 27. Foto Facebook.

“De acuerdo con la información preliminar, la ofendida circulaba en motocicleta y, en apariencia, perdió el control del vehículo. Se investiga la causa por la cual cayó en una cuneta e impactó frontalmente contra un muro de concreto”, detalló el OIJ.

Personal de la Cruz Roja fue alertado sobre la colisión, pero a su llegada al sitio la motociclista ya no presentaba signos vitales.

De momento, la Policía Judicial centra su investigación en esclarecer las circunstancias que habrían provocado que la muchacha perdiera el control de su motocicleta.