OIJ confirma que segunda víctima mortal de brutal choque entre moto y carro era una muchacha de apenas 14 años

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que la segunda víctima mortal del brutal choque ocurrido entre un carro y una moto la mañana de este domingo en San Carlos fue una jovencita menor de edad.

Ante una consulta hecha por La Teja, la oficina de prensa del OIJ confirmó que se trató de una muchacha de apenas 14 años, cuya identidad no se dio a conocer por tratarse de una menor de edad.

LEA MÁS: Pareja que viajaba en motocicleta muere tras chocar de frente contra carro en San Carlos

En ese mismo accidente también perdió la vida un joven apellidado Quirós, de 22 años, quien era el conductor de la motocicleta en la que viajaba la jovencita.

El mortal accidente ocurrió a eso de las 5:30 a.m. de este domingo en Aguas Zarcas de San Carlos, específicamente sobre el puente conocido como “Los Valientes”.

El muchacho de 22 años falleció en la escena mientras que la menor murió cuando era llevada al hospital. Foto Allan Jara. (Facebook/El muchacho de 22 años falleció en la escena mientras que la mujer murió cuando era llevada al hospital. Foto Allan Jara.)

LEA MÁS: Sicarios ejecutaron a hombre cuando se encontraba sentado junto amigo frente a casa en Limón

Según el OIJ, en ese sitio, por razones que aún no son claras, se dio un choque entre la moto en la que viajaba la pareja y un vehículo que viajaba en sentido contrario.

Quirós falleció de forma inmediata en el lugar del accidente, mientras que la muchacha murió cuando era llevada al Hospital San Carlos.

LEA MÁS: Hombres que viajaban en moto caen dentro de zanja y uno de ellos pierde la vida en Heredia

En cuanto al conductor del carro involucrado, la Policía Judicial informó que este fue trasladado al Hospital San Carlos junto a sus acompañantes para ser valorados.

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el accidente, pero no se descarta una posible invasión de carril sumada a la alta velocidad, esto por cómo quedó totalmente despedazada la parte delantera del carro.