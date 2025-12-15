Fatal colisión en Orotina: motociclista muere en choque con camión

Un hombre adulto falleció la madrugada de este lunes, luego de que la motocicleta en la que viajaba colisionara contra un camión en Orotina de Alajuela.

La desgracia ocurrió en Coyolar de Santa Rita, a la 1:52 a. m., lo que movilizó a una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

A la llegada de la Cruz Roja, el hombre estaba fallecido. Foto: Cruz Roja Costarricense

LEA MÁS: Motociclista fallece tras derrape en la Florencio del Castillo

Al llegar al sitio, los socorristas valoraron al motociclista, quien fue declarado sin signos vitales en la escena.

LEA MÁS: De un presunto doble homicidio a un giro inesperado: el extraño caso de los indigentes hallados muertos en Alajuelita

Por el momento, no se han detallado las circunstancias en las que ocurrió la colisión. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.