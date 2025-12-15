Motociclista fallece tras derrape en la Florencio del Castillo

Un motociclista murió la madrugada de este lunes 15 de diciembre en Cartago.

La Cruz Roja atendió una emergencia por el derrape de una motocicleta ocurrido a las 2:23 p. m., en San Nicolás, sobre la ruta Florencio del Castillo.

LEA MÁS: OIJ revela lo que sucedió con conductor que mató a pareja que intentó cruzar calle en Puntarenas

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a hombre adulto, quien fue declarado sin signos vitales en la escena.

La Cruz Roja declaró al hombre fallecido en la escena. (Cruz Roja)

LEA MÁS: “Ella nunca desaparecía así”: amiga de Silvia Vílchez relata sospechas antes de descubrir su asesinato

Tras el accidente, el paso por la zona se mantiene complicado debido a las lluvias y a las presas, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas

De momento, se desconoce la identidad del motorizado. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trasladarán el cuerpo la morgue judicial.