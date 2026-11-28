Un adolescente de 17 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes 27 de noviembre, en las cercanías de la escuela de Chilamate, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

El muchacho viajaba solo en una motocicleta cuando, aparentemente, se encontró con unas ramas que estaban sobre la carretera e intentó esquivarlas.

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La tragedia ocurrió cerca de la escuela de Chilamate, en Puerto Viejo de Sarapiquí. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero, corresponsal)

“Según la versión que se cuenta en la carretera había unas ramas, el menor por esquivarlas, derrapó, y por la velocidad que llevaba pegó contra un camión que iba de frente”, indicaron las autoridades judiciales.

El joven falleció en el sitio. Los agentes del OIJ realizaron las diligencias correspondientes para investigar las circunstancias del accidente.