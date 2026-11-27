Una madre perdió a sus dos hijos en accidentes de tránsito ocurridos con apenas siete meses de diferencia en Sarapiquí.

El hecho más reciente es la dolorosa muerte de Daniela Esquivel Castro, de 23 años, quien tenía tres meses de embarazo.

La joven falleció la madrugada de este viernes 27 de noviembre, cerca de las 3 a. m., cuando viajaba como acompañante en un vehículo 4x4 que se dirigía de Aguas Zarcas de San Carlos hacia La Virgen de Sarapiquí, donde vivía.

Por razones que todavía no están claras, el carro se salió de la carretera y chocó contra un objeto fijo.

“Ella venía como acompañante en un vehículo, el cual se salió de la carretera, golpeándose contra un objeto fijo en el costado derecho”, informó la oficina de prensa del OIJ.

La desgracia toco la puerta dos veces

Esta noticia llenó otra vez de dolor a la familia de la joven,la cual hace siete meses despidió al hermano de Daniela, también víctima de un accidente en carretera.

Esa tragedia sucedió el pasado 9 de abril y cobró la vida de Andrey, de 29 años.

“Hace siete meses tuvimos la pérdida de Andrey, y obviamente fue un impacto bastante fuerte y pues ahora tenemos la pérdida de Daniela. Daniela tenía tres meses de embarazo, estaba bastante ilusionada porque anteriormente había perdido un embarazo gemelar”, contó Katherine Delgado, cuñada de la joven.

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Andrey, de 29 años y su hermana Daniela Esquivel Castro, de 23 años, murieron en accidentes de tránsito en Sarapiquí con siete meses de diferencia en el 2026. (Katherine Delgado para La Teja /Katherine Delgado para La Teja)

Delgado era la pareja de Andrey y viajaba con él cuando ocurrió el choque que le costó la vida. En ese momento, el joven la llevaba al trabajo; en la recta del Tigre, en Puerto Viejo de Sarapiquí, chocaron contra un pick up.

El impacto provocó que el carro en el que viajaban se saliera de la carretera y volcara. Andrey murió en el lugar, mientras que Katherine sobrevivió, aunque sufrió varias lesiones, entre ellas fracturas en la pierna izquierda.

Después de aquella pérdida, ella mantuvo una relación cercana con la familia de su pareja. Por eso, la noticia del embarazo de Daniela había despertado una ilusión especial entre todos.

“Todos estábamos súper ilusionados con el bebé, pensamos que Andrey nos había mandado un angelito”, expresó Delgado.

Ahora, la familia enfrenta una segunda pérdida en carretera en menos de un año, mientras una madre debe sobrellevar la muerte de sus dos hijos.