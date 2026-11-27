Una muchacha de 23 años perdió la vida de forma trágica la madrugada de este viernes, cuando el carro en el que viajaba se volcó violentamente en Sarapiquí.

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En ese mismo incidente, un hombre que también viajaba en dicho vehículo resultó herido de gravedad y tuvo que ser llevado a un centro médico.

La autoridades no han dado a conocer la identidad de la muchacha fallecida. Foto Archivo.

De acuerdo con la Cruz Roja, el mortal accidente ocurrió alrededor de las 3 a. m. de este viernes en el cruce de Chilamate, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

“Se reporta el vuelco de un vehículo liviano. En el lugar se atiende a tres personas: una mujer de 23 años, declarada sin signos vitales; un hombre adulto, trasladado en condición urgente a la Clínica de Puerto Viejo, y una tercera persona en condición estable, que no requirió traslado”, dijeron en la Benemérita.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la ahora fallecida ni las circunstancias que mediaron en el fatal accidente.