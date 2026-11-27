Un menor de edad habría ayudado al sicario que asesinó a dos hombres, uno de ellos víctima inocente, y baleó a dos niñas en las afueras de una venta de pollo en Corredores, en la zona sur del país.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que se trata de un muchacho de 17 años detenido por agentes judiciales la mañana de este jueves.

El joven fue capturado a eso de las 10 a. m. de este jueves por medio de un allanamiento realizado en San Marcos, Sabalito de Coto Brus.

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Esta es la moto con la que el menor habría ayudado al sicario. Foto OIJ. (OIJ/Esta es la moto con la que el menor habría ayudado al sicario. Foto OIJ.)

“En este caso, este hombre, supuestamente, habría figurado como el conductor de la motocicleta en la que viajaba el otro sujeto que habría disparado en múltiples ocasiones contra las personas, causando la muerte de dos hombres”, detalló el OIJ.

En el allanamiento de la vivienda del menor sospechoso, los agentes judiciales decomisaron evidencias de suma importancia, como las prendas que habría usado ese día y la motocicleta en la que el menor transportó al presunto sicario, el cual no ha sido detenido.

El crimen por el que el menor fue capturado ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre en las afueras de una venta de pollo en Naranjo de Laurel, en Corredores.

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Erick era padre de un muchacho de 17 años y una jovencita de 14. Foto cortesía. (Cortesía/Erick era padre de un muchacho de 17 años y una jovencita de 14. Foto cortesía.)

En ese ataque fallecieron un hombre apellidado González, de 40 años, quien supuestamente era el objetivo de los sospechosos, y Erick Montes Céspedes, de 47 años, quien fue catalogado por el OIJ como una víctima colateral.

En el hecho también resultaron heridas dos niñas de 2 y 9 años, las cuales fueron trasladadas a un centro médico.

Yendry Montes, hermana de Erick, contó a La Teja que esa noche Erick, el hijo de él y la novia del muchacho fueron a comer pollo en ese lugar.

La mortal balacera ocurrió poco después de que el muchacho se retiró junto a su novia, por lo que ambos se salvaron de milagro.