Sucesos

Fin de semana trágico en el Caribe deja dos hombres fallecidos en carretera

Hechos ocurrieron en Matina y Siquirres

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Por Alejandra Morales

Dos hechos trágicos en carretera dejaron como saldo la muerte de dos hombres en la zona Caribe del país durante este fin de semana.

El caso más reciente ocurrió la mañana de este sábado en Banasol, Carrandí de Matina, Limón, donde un motociclista de apellido Zúñiga, de 27 años, perdió la vida.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven viajaba en su motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y cayó sobre la vía, momento en el que fue atropellado por un camión.

La Cruz Roja recibió el reporte a través del 9-1-1.

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El motociclista falleció en el sitio del accidente. Foto: Cruz Roja
Hechos ocurrieron en Matina y Siquirres. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

Otro accidente la noche del sábado

La segunda tragedia se registró la noche del viernes 24 de abril en Siquirres, específicamente en el desvío de la ruta 32 hacia la ruta 10.

En este sitio, un hombre de apellido Meléndez, de 40 años, falleció luego de que, al tomar el desvío mientras viajaba de Guápiles hacia Siquirres, chocara contra un objeto fijo.

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Ambos hechos se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias exactas en que ocurrieron.

Las autoridades les piden a los conductores respetar los límites de velocidad para evitar más tragedias en carretera. En estos primeros cuatro meses del año han fallecido más de 200 personas por accidentes en carretera.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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