Fiscalía custodia ¢6 mil millones decomisados a líder de lavado de dinero de Pérez Zeledón

La fiscalía adjunta de Legitimación de Capitales y persecución patrimonial custodia ¢6 mil millones que le pertenecen al supuesto líder de lavado de dinero de apellidos Segura Angulo, asentado en Pérez Zeledón.

Este es el decomiso más grande de la historia judicial que se ha hecho en Costa Rica.

Así lo afirmó Olger Calvo, Fiscal Adjunto de Legitimación de Capitales, quienes dirigieron los 18 allanamientos en Pérez Zeledón el martes anterior en busca de Segura, la esposa de él de apellido Chacón y de los supuestos miembros de la organización.

Al señalado como el cabecilla Segura, su esposa y dos hombres más están en fuga, las autoridades desconocen su paradero, no descartan emitir una captura internacional.

José Giovanni Segura y su esposa Illiana María Chacón son buscados por las autoridades judiciales sospechosos de lavar dinero. Foto: OIJ

A ellos les decomisaron tres armas de alto calibre, 15 pantallas que oscilan entre los ¢2 millones y ¢3 millones nuevas, cocinas y refrigeradoras prácticamente nuevas de paquete, así como 1416 juegos de aros de lujo, igual cantidad de llantas.

En las propiedades encontraron ¢15 millones, mientras que en los vehículos decomisados también hallaron dinero escondido: ¢480 millones y más de $6,5 millones.

Además le dieron la orden a los bancos de inmovilizar poco más de $8 mil y ¢354 millones que la banda tiene en sus cuentas.

Al Registro nacional también le dieron la orden de inmovilizar las 23 propiedades y los 49 vehículos de lujo que la organización tiene. Entre los vehículos hay camiones, remolques, cuadraciclos, 28 vehículos de maquinaria especial, entre estas chapulines, back hoe y mezcladoras de alimento.

A la banda le decomisaron 1253 cabezas de ganado las cuales ya subastaron y obtuvieron ¢941 millones, aún quedan cuatro caballos decomisados.

Calvo explicó que bajo custodia tienen $6.650.000 y ¢1795 millones para un total general aproximado en moneda tica de ¢6 mil millones, a esta millonada hay sumarle las propiedades y los vehículos que están bajo anotación judicial.

A la banda no se le decomisó ni un gramo de ninguna droga, sin embargo las autoridades aseguran que no tienen duda que toda la plata es parte de movimientos del narcotráfico, por lo que siguen investigando con cual organización tienen ligamen, no descartan que se trate de alguna mexicana, entre estas la del narco mexicano Juan Manuel Hernández, conocido como “El Güero” y vinculado con el cártel del Golfo de México.

Las actividades que supuestamente tenía Segura para limpiar la plata eran de la ganadería, venta de llantas, verdulería, lubricentros, bares y restaurantes.