Fiscalía insiste en que Bodaan debería devolver millonada que el país le paga a su traductora

El Ministerio Público nuevamente tocó el punto de que Bodaan habla perfecto español y que si hubiese una norma él debería pagar la millonada que el país está pagando a la traductora que él tiene a su lado.

Bodaan tiene una intérprete a la que le pagan por hora ¢20.500, es decir, en un día que se cumpla por completo la audiencia, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., son aproximadamente ¢164.000.

La fiscalía reiteró en este detalle durante las conclusiones por el homicidio de María Luisa Cedeño Quesada.

“Por la boca muere el pez, cuando una persona dice no entender o no comprender el español y aquí contesta ante preguntas de manera espontánea, incluso declara en el idioma español nuevamente entran en juego, señores jueces, con todo respeto, las reglas de la sana crítica, de sicología de testimonio.

“Me llamó curiosamente la atención cuando, inclusive, en algún momento él corrige cuando le están traduciendo y no es lo que él está diciendo ¿ustedes no creen desde la óptica de la experiencia que una persona que hace eso no comprende español?”, le dijo el fiscal Edgar Ramírez a los jueces.

LEA MÁS: Juicio María Luisa Cedeño: País paga ¢20.500 por hora en traducción para Bodaan

Agregó que debería haber una norma en la que se señale que si el imputado miente al necesitar un intérprete pague por esos servicios que da la legislación.

“Más bien el sistema por ese desbordamiento en la tutela de los derechos del imputado debería tener una norma de que si se logra demostrar que la persona requirió de un intérprete que no era necesario y que ha sido oneroso (muy caro) al Estado debería permitirse una acción de regreso para cobrarle todos esos honorarios.

“Indiscutiblemente una de las cosas de las que está convencido el Ministerio Público es que Bodaan habla perfectamente español”, aseguró Ramírez.

Desde hace seis meses Bodaan tiene al lado una traductora que por día gana aproximadamente ¢164.000 por sus servicios. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Recalcó buenas condiciones

Ramírez dijo que Bodaan estuvo en buenas condiciones para participar del ataque contra la doctora María Luisa Cedeño.

“Su condición médica era estable, podía caminar, me llamó mucho la atención la forma tan espontánea, tan inocente, que dijo su esposo, Danilo Obando, ‘que Bodaan se le escapó por una ruta y que revela que efectivamente estaba en buenas condiciones, que podía caminar y podía hacerlo subiendo y bajando gradas”, aseguró el fiscal.

La doctora María Luisa Cedeño Quesada fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020. Foto: tomada de facebook

LEA MÁS: Comentario de Bodaan a su abogado al escuchar solicitud de pena: “Ese fiscal está loco”

Ramírez le pidió a los jueces valorar que Bodaan era considerado como un patrono para Miranda Izquierdo y Herrera Martínez, a quienes señaló como empleados de mucha confianza.

“Esta condición de empleador es determinante no solamente para efectos civiles (cobro de dinero) que no son los propios del Ministerio Público, sino para establecer esa subordinación de alguna forma o condicionamiento al acatar indicaciones”, explicó.

Bodaan era el dueño del hotel La Mansión Inn, donde mataron a la doctora María Luisa Cedeño y la hallaron el 20 de julio del 2020.

Además de Bodaan, por el asesinato de Cedeño acusan al costarricense Miranda Izquierdo y al nicaragüense Herrera Martínez.