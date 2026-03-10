Fiscalía toma decisión con chofer que arrastró una moto tras mortal atropello en Circunvalación

El conductor que fue detenido como sospechoso de atropellar y matar a un motociclista en la Circunvalación, durante la madrugada del sábado, quedó en libertad mientras avanza la investigación.

La Fiscalía de Turno Extraordinario del Primer Circuito Judicial de San José tramita el caso contra el conductor de apellidos Potoy Gómez, quien es investigado por homicidio culposo.

Conductor atropella a dos motociclistas, intenta huir y otros conductores lo detienen tras persecución en Circunvalación

Entre las medidas cautelares que le dictaron al sospechoso están mantener domicilio fijo, no amenazar ni perturbar a los testigos, entregar el pasaporte, no conducir ningún tipo de vehículo y firmar los días 15 y 30 de cada mes ante las autoridades.

El sospechoso fue indagado, se aportaron las pruebas de sangre que le hicieron y son analizadas en el Complejo de Ciencias Forenses para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia.

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación y se dio a la fuga (cortesia/cortesia)

El suceso ocurrió en Circunvalación, en San Sebastián.

Según versiones del OIJ, Potoy conducía un pick up y habría colisionado por detrás a una motocicleta, arrastrándola unos 100 metros sobre la carretera.

LEA MÁS: Carro involucrado en accidente mortal en Circunvalación estaba a punto de pasar a otras manos

Producto de la fuerza del impacto, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar de los hechos.

José Hernández Porras era miembro de grupos de motociclistas ellos lamentaron su muerte en el accidente de Circunvalación (Facebook Centauros/Cortesía)

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación y se trato de dar a la fuga. (cortesía/cortesía)

Las autoridades indicaron que, tras el choque, el chofer del vehículo, aparentemente, continuó su recorrido, momento en el que también habría impactado a otro motociclista, quien resultó con golpes y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

LEA MÁS: Maestra que murió atropellada en La Guácima había pasado por otra tragedia hace apenas dos meses

Asimismo, el conductor habría seguido conduciendo por más de un kilómetro sin detenerse, situación que generó la molestia de varias personas.

El hombre en la huída casi se vuelca al pegar contra las barreras de la vía que está en amplicación. Luego de que se bajó del carro fue alcanzado por varias personas que le reclamaron lo que hizo y lo golpearon.

El motociclista fallecido fue identificado como como José Armando Hernández de 45 años.